Xiaomi собралась вложить в производство электромобилей $10 млрд за 10 лет

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Китайский производитель электроники Xiaomi Corp намерен выйти на рынок электромобилей и планирует потратить $10 млрд в течение следующих 10 лет на развитие операций в этой сфере.

Xiaomi сообщила во вторник, что создаст самостоятельное подразделение, которое сфокусируется на выпуске электромобилей. На запуск новой компании будет направлено 10 млрд юаней ($1,5 млрд), а в дальнейшем инвестиции в этот бизнес увеличатся.

Главный исполнительный директор Xiaomi Лэй Цзюнь рассказал, что в течение нескольких месяцев обсуждал с советом директоров компании идею ее выхода на рынок электромобилей. В конечном итоге он решил, что с крупной "подушкой безопасности", которой располагает Xiaomi, можно двигаться вперед.

"Мы набрались знаний и опыта, и теперь пришла пора разведать обстановку", - приводит слова главы Xiaomi Dow Jones.

Лэй Цзюнь, выступавший во вторник на мероприятии в Пекине, где компания представила свои новинки, отметил, что с 2013 года является владельцем автомобиля Tesla и давно интересуется электромобилями и соответствующими технологиями.

"Я надеюсь, что однажды автомобили Xiaomi будут на каждой нашей улице", - сказал он.

Китай является крупнейшим мировым рынком электромобилей, и конкуренция в этой сфере довольно высока. Среди китайских конкурентов – NIO Inc., а также Li Auto Inc. и Xpeng Inc.