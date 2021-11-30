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Прокуратура решила взыскать с автодилера "Рольф" и Петрова 12,85 млрд рублей

Прокуратура решила взыскать с автодилера "Рольф" и Петрова 12,85 млрд рублей
Фото: Антон Ваганов/ТАСС

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Химкинский городской суд принял к производству гражданский иск прокуратуры о взыскании 12,85 млрд рублей с крупнейшего в России автодилера "Рольф" и его основателя Сергея Петрова, сообщила компания.

Решение по иску было принято 24 ноября.

"По исковому заявлению судом были приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на имущество, принадлежащее ответчику АО "Рольф" в пределах суммы исковых требований. АО "Рольф" сформирована сумма денежных средств, достаточная для обеспечения исковых требований", - добавила компания.

"Рольф" не согласен с исковыми требованиями и намерен защищать свои интересы в суде.

Петров в 2019 году попал под уголовное преследование вместе с несколькими топ-менеджерами компании, им вменяют незаконный вывод за рубеж почти 4 млрд рублей. Петров, бывший гендиректор автодилера Татьяна Луковецкая и директор кипрской компании Panabel Limited Георгия Кафкалия заочно арестованы и объявлены в розыск. Директор департамента развития бизнеса автодилерского холдинга "Рольф" Анатолий Кайро по этому делу был помещен под домашний арест.

По версии следствия, фигуранты дела 2014 году с неустановленными соучастниками организовали незаконное перечисление на счета подконтрольной кипрской Panabel Limited 4 млрд рублей, полученные от коммерческой деятельности "Рольфа", под видом сделки купли-продажи акций компании "Рольф Эстейт" по завышенной стоимости.

Петров возражал, что цена акций была адекватной.

"Рольф" - дилер 20 автомобильных и одного мотобренда, компании принадлежит 59 шоу-румов. Через кипрскую Delance Limited группа принадлежит Calmco Trustees Limited (Кипр) - трасту, действующему в интересах семьи Петрова. Delance Limited, как сообщалось, заявляла о планах продать бизнес "Рольфа" одному покупателю, но с началом пандемии COVID-19 отказалась от этих планов.

По итогам I полугодия 2021 года "Рольф" увеличил выручку по МСФО в годовом выражении в 1,8 раза, до 166,9 млрд рублей. Чистая прибыль автодилера за период составила 9,9 млрд рублей против 1,1 млрд рублей годом ранее.

Рольф Сергей Петров Химкинский суд Московская область Panabel Limited Анатолий Кайро

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