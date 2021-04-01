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Министры ОПЕК+ обсудят план добычи на май - рано или поздно все станет понятно

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Почти неделю нефтяной рынок подогревается слухами, что ОПЕК+ сохранит текущие квоты на добычу, но заседания технического и министерского комитетов ОПЕК+, которые обычно готовят почву для решения всем министрам альянса, таят интригу. Лидеры альянса - Россия и Саудовская Аравия - рекомендаций не дали, источники говорят о разных потенциальных решениях.

Хорошие советы, которым следуют нечасто

Почти год прошел с беспрецедентного и тяжелого решения стран ОПЕК+ о сокращении добычи нефти почти на 10 млн баррелей в сутки - или около 10% допандемийного спроса. Сейчас им предстоит решение о гораздо более меньшем объеме, но оно также не обещает быть легким.

Страны ОПЕК+ в апреле прошлого года приняли решение о согласованном сокращении добычи нефти после падения спроса на нефть на четверть из-за пандемии COVID-19. Решение было принято сразу на два года, но с постепенным наращиванием производства. Так, если в мае-июне сокращение должно было составлять 9,7 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года (при этом для России и Саудовской Аравии были приняты отдельные базы отсчета - 11 млн б/с), то с июля предполагалось наращивание добычи на 2 млн б/с (это повышение было перенесено на август), а с января 2021 года - еще на 2 млн б/с с удержанием этого уровня до мая 2022 года.

Но ближе к началу 2021 года как всегда осторожная Саудовская Аравия, в бюджет страны которой заложены цены на нефть близкие к $70-80 за баррель, но далекие от существующих на рынке $50-60/барр., предложила отсрочить повышение производства на 2 млн б/с. Россия полагала, что ничто не мешает наращивать производство.

Был выбран компромиссный вариант - повысить только на 500 тыс. б/с и каждый месяц собираться и в зависимости от ситуации на рынке принимать решения, но повышать не более, чем на 500 тыс. б/с до выхода на цифру повышения в 2 млн б/с.

Уже на втором шаге разногласия по оценке рынка не заставили себя ждать - Саудовская Аравия выступила за сдерживание добычи и даже снижение, Россия и Казахстан - за наращивание, остальные - за сохранение. В итоге две страны получили исключение - они могут наращивать добычу, остальные же держат ее на январском уровне, а Саудовская Аравия с февраля еще добровольно снижает ее на 1 млн б/с.

Статус квот?

Накануне нынешнего заседания в западных СМИ снова прозвучала позиция Саудовской Аравии, что нужно продлить текущие уровни добычи. Если бы, как и раньше, для России и Казахстана было сделано исключение, то им остался бы один шаг (+130 тыс. б/с и 20 тыс. б/с соответственно) до достижения объемов добычи, на который они планировали выйти с января.

В ходе состоявшегося 30 марта технического комитета ОПЕК+, который обычно готовит экспертную почву для министерского комитета ОПЕК+, а также рассматривает уровни исполнения сделки, внезапно было принято решение об понижении оценки роста спроса на нефть в 2021 году.

Ряд СМИ писал, что это предложила Саудовская Аравия, другие - что Алжир, тем не менее, в любом случае, инициатива идет от ОПЕК. Генеральный секретарь организации, где у Саудовской Аравии самое большое влияние, Мохаммед Баркиндо призвал к осторожности, несмотря на позитивные изменения на рынке.

31 марта министры мониторингового комитета довольно быстро разошлись, не выдав рекомендации, как действовать всеми министрам ОПЕК+.

Отсутствие новостей в данном случае тоже стало новостью - рынок ожидал, что сопредседатели комитета, лидеры сделки - Россия и Саудовская Аравия - как-то подтвердят вероятность сохранения статус-кво, но, не получив подтверждения, цена на нефть Brent потеряла примерно $1 за баррель к концу дня, упав до $63,5 за бочку.

Участники встреч ОПЕК+ были максимально скупы на комментарии, но, как сообщил "Интерфаксу" источник в одной из делегаций, в ходе встреч обсуждалась и возможность увеличения добычи на 500 тыс. б/с, при этом, по его мнению, некоторые страны недовольны тем, что Россия и Казахстан наращивают добычу, в отличие от остальных.

Лучший способ объяснить - сделать самому

Много времени на министерском комитете было посвящено обсуждению компенсаций недосокращенных ранее объемов добычи. В частности, "досталось" Казахстану, который имея на руках "индульгенцию" на увеличение добычи на 10 тыс. б/с, согласно отчету МЭА, нарастил ее в феврале на 120 тыс. б/с по сравнению с январем, исполнив сделку лишь на 58%. Россия в феврале даже чуть перевыполнила сделку, правда, из-за морозов, которые не позволили нарастить добычу до разрешенного уровня.

Ирак, накопленный долг которого по состоянию на январь составлял около 600 тыс. б/с, не снижал добычу в январе и феврале, держа ее почти на одном уровне. Та же ситуация с Конго, которая "задолжала" 200 тыс. б/с сокращений.

Как сообщил один из источников "Интерфакса", в ходе комитета было высказано мнение, что некоторые страны могут воспользоваться тем, что ОПЕК+ сокращает добычу.

На первых порах, министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман угрожал развалом сделки, если не все участники будут полностью соблюдать ее условия, но в течение времени угроза перестала быть такой категоричной, а "двоечникам" предлагалось представлять план "досдачи долгов", а установленные сроки неоднократно сдвигались.

Сейчас речь идет фактически о 3 млн б/с недосокращенной добычи, из них примерно половины приходится на страны ОПЕК, половина - на страны не-ОПЕК. Вице-премьер РФ Александр Новак считает, что не нужно наказывать за "почти 100-процентное исполнение", ведь не всегда всё зависит от властей - в странах работают иностранные компании, которые сложно ограничивать "добровольными ограничениями".

Россию, которая всегда чуть-чуть недосокращает, но за счет существенной квоты, недосокращенный объем достиг почти 800 тыс. б/с, обычно не упоминают в числе "двоечников".

Исполнение сделки ОПЕК+ в феврале составило 113% по сравнению с 103% в январе, при этом страны ОПЕК исполнили в феврале соглашение на 124% благодаря добровольным сокращениям Саудовской Аравии, не-ОПЕК - на 94%. Согласно расчетам "Интерфакса" на основе данных по добыче, опубликованных ОПЕК, за вычетом добровольных сокращений королевства, исполнение сделки странами ОПЕК составило 102%.

Нужно бежать со всех ног, чтобы оставаться на месте

Благодаря добровольному вкладу Саудовской Аравии цены на нефть за последний месяц колеблются на уровне $64-65 за баррель, что уже превышает уровень допандемийного января 2020 года - определенные падения были вызваны блокировкой нефтяного транспортного маршрута - Суэцкого канала, но сейчас проблема уже решена.

Несмотря на восстанавливающийся спрос, рынок ожидает, что ОПЕК+ сохранит квоты, но практически ни одно заседание ОПЕК+ не прошло без сюрпризов.

Теоретически, на предстоящей встрече министры должны будут решить - поступить, как прежде, сохранив квоты, но разрешив России и Казахстану увеличить добычу (при этом для Казахстана возможен и вариант сохранения квот, раз он не исполнил сделку в феврале), либо всем увеличить добычу на объем до 500 тыс. б/с, либо сохранить мартовские квоты для всех без исключений. Еще одна вилка решений лежит в плоскости планов Саудовской Аравии, которая взяла на себя координирующую роль в балансировке рынка, начав добровольно сокращать добычу.

На прошлом заседании министр энергетики Саудовской Аравии дал понять, что объем добычи королевства еще останется сюрпризом некоторое время. "Я собираюсь держать вас в "Wonder Land" или "La-La-Land" в течение нескольких месяцев - мы будем решать вопрос (о возвращении 1 млн б/с на рынок - ИФ) в зависимости от потребностей рынка, и не будем торопиться ускорять это. И мы вернем этот 1 млн б/с в наше время, когда нам будет удобно", - заявил Абдулазиз бен Сальман, выразив надежду, что эти добровольные ограничения дисциплинируют другие страны компенсировать ранее недосокращенные объемы.

Официальные комментарии пока говорят о том, что ОПЕК, читай "Саудовская Аравия", против наращивания добычи нефти в мае.

Так, генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо в ходе заседания JMMC заявил, что, ожидания роста мировой экономики в 2021 году повышены с момента прошлого заседания мониторингового комитета ОПЕК+ с 4,8% до 5,1%, однако "рано нюхать цветы", ведь этот прогноз может быть пересмотрен.

По его словам, которые приводятся в пресс-релизе, этот прогноз окружен неопределенностями, включая распространение мутаций вируса COVID-19, неравномерное поступление вакцин, продолжение карантинов и начало третьих волн пандемии в разных странах, а также инфляционное давление.

Впрочем, у России - лидера сделки со стороны не-ОПЕК всегда была своя позиция, с которой нельзя не считаться. Рынок помнит последствия прошлогоднего "развода".

Согласно плану, министры ОПЕК+ встретятся в 15.00 мск. "Все любопытственнее и любопытственнее".

ОПЕК+ нефть

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