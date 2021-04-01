Нефть Brent подорожала до $63,11 в ожидании решений ОПЕК+

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в четверг после снижения накануне на фоне некоторого ослабления оптимизма в отношении перспектив спроса. В центре внимания рынка - заседание министров стран ОПЕК+, на котором будут обсуждаться майские квоты на добычу нефти.

Заседание министерского комитета ОПЕК+, проходившее в среду, завершилось без принятия каких-либо рекомендаций. Источник "Интерфакса" в одной из делегаций сообщил, что министры будут принимать решения в четверг.

Тем временем, генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, выступавший на встрече комитета ОПЕК+ в среду, отметил, что, несмотря на позитивные факторы, в том числе, массовую вакцинацию от COVID-19 в мире, а также бюджетные стимулы, экономическая среда остается "проблемной, сложной и неопределенной".

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 по московскому времени в четверг составляет $63,11 за баррель, что на $0,37 (0,59%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $1,43 (2,2%) - до $62,74 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,53 за баррель, что на $0,37 (0,63%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В среду стоимость этих контрактов снизилась на $1,39 (2,3%) - до $59,16 за баррель.

"Отложенный спрос на нефть в мировой экономике просто огромный, однако восстановление экономического роста нельзя назвать равномерным", - отмечает аналитик Third Bridge по нефтяному сектору Питер МакНэлли. До тех пор, пока подъем экономики не станет устойчивым, ОПЕК "будет сохранять осторожность, обдумывая возможность наращивания добычи", приводит слова эксперта MarketWatch.

В марте Brent подешевела на 3,9%, WTI - на 3,8%, однако по итогам первого квартала 2021 года контракты подорожали соответственно на 23% и 22%.