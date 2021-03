Суэцкая "пробка" не пробьет цены на нефть. Обзор

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Блокировка Суэцкого канала почти на неделю севшим на мель контейнеровозом Ever Given привела в беспокойство весь рынок. Однако опрошенные "Интерфаксом" аналитики успокаивают, что происшествие вряд ли окажет существенное влияние на цены на нефть благодаря альтернативным маршрутам и все еще большим запасам нефти в хранилищах.

Контейнеровоз Ever Given (фрахтователь - тайваньская Evergreen) сел на мель утром 23 марта после захода в Суэцкий канал из Красного моря. В ходе движения в северном направлении на нем произошло полное отключение электричества. По другим данным, причиной был сильный ветер и мощная песчаная буря. Ever Given, на борту которого находятся более 20 тыс. тяжеловесных контейнеров, направлялся из Китая в порт Роттердам (Нидерланды). Судно является одним из крупнейших в своем классе. Его длина достигает 400 метров, ширина - 59 метров.

Навигация по каналу была приостановлена до снятия контейнеровоза с мели. Не исключалось, что при длительной блокировке канала судоходные линии могут начать перенаправлять суда в обход, через мыс Доброй Надежды, что увеличит время в пути на треть.

Только утром 29 марта СМИ со ссылками на представителя транспортной компании Inchcape сообщили, что спасательные команды сняли с мели в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given. Однако пока не ясно, когда движение по Суэцкому каналу будет открыто для скопившихся более чем 450 судов.

Спокойствие, только спокойствие

Эксперты из инвесткомпаний и банков прогнозировали, что даже при длительном закрытии канала цены на нефть вряд ли существенно вырастут, поскольку есть альтернативные маршруты транспортировки в обход Суэцкого канала, а в хранилищах за время пандемии были накоплены значительные объемы нефти, которые пока намного превышают нормальные уровни.

"Хотя Суэцкий канал - важная логистическая "артерия" для поставок, тем не менее существует множество альтернативных маршрутов, плюс запасы в мире остаются на высоком уровне, что поможет избежать сильного негативного эффекта для покупателей", - полагают в "Атоне".

Как отмечают в Sber CIB, блокировка Суэцкого канала в основном нарушит поток легкой нефти на Восток, при этом основная часть сернистой нефти будет поступать в Европу через трубопровод SUMED (Суэц-Средиземноморье, мощностью 2,5 млн б/с). "Через канал поставлялись партии нефти КТК для Китая и Южной Кореи, плюс по этому направлению Китай импортировал и ливийскую нефть. Кратковременная задержка этих поставок вряд ли сильно повлияет на баланс спроса и предложения, поскольку за счет более высоких скоростей суда могут компенсировать часть потерянного времени, а тем временем ситуацию сгладят по-прежнему обильные запасы", - комментирует стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках SberCIB Investment Research Михаил Шейбе.

По словам старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам Fitch Дмитрия Маринченко, цена нефти может несколько вырасти из-за снижения предложения, связанного с необходимостью искать альтернативные пути доставки нефти, причем цена на относительно тяжелую нефть, добываемую на Ближнем Востоке и в России, может вырасти в большей степени. "Рост цены не будет значительным - через Суэцкий канал перевозится только около 10% нефти, которая транспортируется по морю, есть альтернативные маршруты, по котором "застрявшая" нефть может быть поставлена, а в нефтехранилищах по всему миру остается больше нефти, чем обычно в результате перепроизводства в прошлом году", - подчеркивает эксперт.

С ним согласен Митч Дженнингс из Sova Capital, который считает, что российская нефть не пострадает в результате Суэцкой "пробки". По его мнению, спред Urals на Brent в результате инцидента может сузиться.

Рональд Смит из БКС также допускает уменьшение спреда Urals к Brent. "Конечно, это будет временный сбой в поставках нефти и СПГ, но я думаю, что эта ситуация может изменить отношение покупателей к российским проектам, которые будут использовать Северный морской путь, такие как Арктик СПГ-2 и Восток Ойл", - отмечает он.

Андрей Полищук из Райффайзенбанка также не ожидает сильного эффекта на цену нефти. "Тем не менее, небольшой эффект возможен на российскую нефть, и он будет зависеть от длительности блокировки канала", - отметил он.

Стоимость Urals в Европе с 23 марта, когда контейнеровоз сел на мель Суэцкого канала, находилась около $60 за баррель. В настоящее время цена Urals составляет около $62 за баррель.

На круги своя

Прошлый, 2020 год, был одним из самых нестабильных в истории цен на нефть. В начале года цена на нефть марки Brent составляла более $65 за баррель, но ценовая война между Саудовской Аравией и Россией быстро снизила ее до $53 за баррель к началу февраля. По мере того, как одна за другой экономики стран закрывались из-за COVID, спрос на нефть сильно сокращался - до 30% в апреле, что привело к падению цен на нефть. С середины марта до начала мая цена на нефть одного из крупнейшего месторождения сланцевой нефти в США Bakken колебалась от $8 до $15 за баррель. В апреле цены на нефть в США достигли отметки в $38 за баррель на внутридневных торгах.

В ответ на ситуацию на рынке страны ОПЕК+ в апреле согласились на беспрецедентное сокращение нефтедобычи в общей сложности почти на 10 млн б/с к уровню октября 2018 года, в то время как буровые установки нефтяных компаний США массово простаивали и начали активно прекращать добычу.

Начиная с мая, спрос на нефть начал постепенно восстанавливаться, что в сочетании с ограниченностью предложения (по решению ОПЕК+ квоты мая-июня были продлены на июль, а добыча нефти в США сдерживалась низкими ценами и финансовой дисциплиной компаний) привело к росту цен на нефть, а позже к их стабилизации в диапазоне $40-45 за баррель в условиях сохранения рисков второй волны распространения коронавируса.

В ноябре 2020 года рост цен возобновился на фоне новостей об эффективности разрабатываемых вакцин и скором начале вакцинации (на 28% за месяц - до почти $48/барр.), а в январе 2021 года дополнительную поддержку ценам оказало решение ОПЕК+ о более медленном наращивании добычи в начале года (на 0,5 млн б/с в январе, на 75 тыс. б/с в феврале и марте за счет России и Казахстана), а также о дополнительном добровольном сокращении добычи Саудовской Аравией на 1 млн б/с в феврале-марте. В конце января бочка Brent стоила уже $55.

Заседание министров стран ОПЕК+ в начале марта удивило рынок: вместо ожидаемого увеличения добычи нефти на 500 тыс. б/с все участники, кроме России и Казахстана, сохранили свои квоты по добыче без изменений. Более того, Саудовская Аравия, которая играет ключевую роль в восстановлении баланса на мировом рынке нефти, продлила свое добровольное дополнительное сокращение добычи на 1 млн б/с. Таким образом, рынок получит в 10 раз меньше дополнительных баррелей, чем ожидал - лишь 150 тыс. б/с. После такого решения ОПЕК+ цены взлетели на 5% и подобрались к $70 за баррель.

После новостей о снятии контейнеровоза с мели Суэцкого канала мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются на 2%: стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent - до 63,13/барр., майских - до $63,5/барр.

Осторожный ОПЕК+ поднимает цены

По мнению аналитиков инвесткомпаний и банков, осторожный подход ОПЕК+ к ослаблению ограничений на добычу вкупе с текущим консервативным прогнозом добычи нефти в США (около 11 млн б/с) в этом году должен заметно сузить баланс рынка, что говорит в пользу более высокого прогноза цен на нефть.

Большинство аналитиков после последнего заседания ОПЕК+ в марте пересмотрели свои прогнозы по цене Brent на текущий и следующий год - в среднем с $53/барр. до $66/барр.

При этом крупнейшие российские нефтекомпании в конце прошлого года заложили в бюджет-2021 намного меньшую цену нефти: "Газпром нефть" - $50/барр., "Татнефть" - $43,3/барр., "Русснефть" - $45-55/барр.

"Принимая во внимание более высокий прогноз роста мирового потребления нефти в этом году, а также ожидаемое ограниченное предложение со стороны ОПЕК+ и США, баланс на мировом рынке нефти должен существенно сузиться, что говорит в пользу более высокого прогноза цен на нефть", - говорится в обзоре аналитиков из Газпромбанка.

Эксперты банка рассматривают два ценовых сценария. "При сценарии ограниченного предложения со стороны ОПЕК+ и США средняя цена нефти Brent составит в 2021 г. около $80/барр. Если США увеличат добычу до доковидного уровня, пользуясь более высокими ценами на нефть, средняя цена Brent должна опуститься примерно к $70/барр (предыдущий прогноз - $54,6 за барр.). Эти два сценария, на наш взгляд, наиболее реалистичны", - отмечается в обзоре.

В Райффайзенбанке полагают, что, несмотря на резкий скачок цен на нефть, риск роста сланцевой добычи США в краткосрочной перспективе остается низким. "Мы считаем, что отставание цен на нефть, более ограниченное и более дорогое финансирование, а также экологические ограничения, введенные новой администрацией США, могут лишить американских игроков мотивации к быстрому наращиванию добычи. Следовательно, мы ожидаем, что фундаментальные показатели рынка останутся благоприятными для цены на нефть", - говорится в обзоре банка. По оценке Райффайзенбанка, во II-III кв. 2021 г. цена на нефть Brent будет выше $70 за баррель, в 2022 году - $67,5 за баррель. Предыдущий прогноз банка на 2020 г. составлял $56,3 за баррель, на 2021 г. - $58 за баррель.

Маринченко из Fitch считает, что рынок пока продолжит находиться в состоянии сильного дефицита, что может удерживать цены в диапазоне $60-70 или даже выше. "Ключевой вопрос - как быстро страны ОПЕК+ захотят и смогут нарастить добычу после восстановления спроса и нормализации товарных запасов, которая при текущих уровнях дефицита должна произойти к лету. Есть риск, что во второй половине года при смягчении сделки ОПЕК+ цены опустятся в диапазон $50-60", - говорит он.

Аналитики BofA Global Research ожидают, что средняя цена нефти марки Brent в текущем году составит $63 за баррель (ранее прогноз $50 за барр.). На 2022 год прогноз был повышен для Brent до $60 за баррель с $55 за баррель. При этом эксперты отмечают, что по-прежнему не видят возможностей для котировок Brent на спотовом рынке существенно выше $70 за баррель.

Между тем, управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) в последнем мартовском отчете прогнозировало, что цены на нефть Brent будут в среднем от $65 до $70 за баррель в марте и апреле, что более чем на $10 за баррель выше ожиданий EIA в прошлом месяце. Цены на нефть марки Brent в прогнозе составляют в среднем $58 за баррель во второй половине 2021 года.

ЦБ РФ в своем февральском докладе о денежно-кредитной политике сохраняет достаточно консервативные траектории по ценам на нефть в среднесрочной перспективе: в базовом сценарии цена на нефть Urals была повышена на $5 за баррель в 2021-2022 гг. - до $50 за баррель.

В прошедшие выходные первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов сообщил, что Банк России считает справедливой текущую цену на нефть. "Что касается цен на нефть, мы считаем, что она уже высокая. Она выше сегодня, чем наши среднесрочные прогнозы", - сказал он.

В среднесрочной перспективе аналитики из BofA Global Research считают, что рост цены нефти до $100 за баррель придётся подождать несколько лет, пока спрос не восстановится в более широком масштабе.

В Sova Capital прогнозируют цену Brent в 2023г. на уровне $57,5/барр., в 2024 г. - $55,8/барр., в 2025 г. - $56/барр. В Райффайзенбанке ожидают в 2023 г. - $62,5/барр., в 2024 г. - $60/барр.

Ниже приведена таблица, в $/барр. (в скобках приводится предыдущий прогноз).