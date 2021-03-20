Цена российского газа для Китая в январе упала ниже $120 за тысячу кубометров

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Цена поставок российского газа в Китай с началом 2021 года упала до $118,5 за тысячу кубометров, следует из данных Генеральной администрации по таможне Китайской народной республики.

В I квартале 2020 года цена была $202 за тысячу кубометров, во II - $182, в III - $144; в IV- $126 за тысячу кубометров. Контракт на поставку российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" привязан к цене мазута и газойля с 9-месячным лагом, цена газа меняется поквартально.

Азиатский спотовый индекс Platts JKM в январе сложился на уровне $587 за тысячу кубов; российский СПГ продавался в Поднебесную в январе в среднем по $487 за тысячу кубов. Регион Северо-Восточной Азии в декабре-январе пережил сильнейшее похолодание, из-за чего цена на энергоресурсы резко возросла (максимальное значение индекса JKM взлетало до $1160 за тысячу кубометров в начале января), приведя к росту цен на газ по всему миру. В Европе в январе средняя цена на споте была $257 за тысячу кубометров.

Переговоры о поставках российского газа в Китай шли долго (рамочное соглашение об основных условиях поставки было подписано еще в октябре 2009 года), и торопиться партнеры не собирались: каждый рассчитывал получить наиболее выгодную цену.

Работа ускорилась после присоединения Крыма, которое резко изменило отношения России с Европой - главным покупателем газа "Газпрома". Российской политике нужен был прорыв на восточном направлении и с момента подписания указа о присоединении (21 марта 2014 года) до подписания контракта на поставку газа по "восточному маршруту" (21 мая) прошло ровно два месяца. Спустя несколько дней после подписания контракта зампред "Газпрома" Александр Медведев советовал не интересоваться ценой поставок в Китай: "Теперь каждая домохозяйка хочет знать цену газа, но это неуместно".

Россия среди поставщиков трубопроводного газа поставляет газ в Китай по самой низкой цене. Туркмения в январе 2021 года получала за свой газ по $187 за тысячу кубометров, Казахстан - $162, Узбекистан - $151 за тысячу кубометров; Мьянма - $352.

По объему поставок среди поставщиков трубопроводного газа в Китай Россия вышла на второе место после Туркмении. Еще в декабре 2020 года она обошла Казахстан.

Суммарно в январе 2021 года Китай импортировал 4,685 млрд куб. м трубопроводного газа (после 4,366 млрд куб. м годом ранее). Туркменистан поставил 2,786 млрд куб. м, Россия - 916 млн кубов. Далее с большим отрывом идут Мьянма - 357 млн кубометров, Казахстан - 319 млн куб. м и Узбекистан - 307 млн куб. м.