Рынок акций открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,1-0,4%

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU -Рынок акций РФ открылся в четверг ростом цен большинства blue chips вслед за внешними фондовыми площадками после обнародования президентом США Джо Байденом плана инвестиций в инфраструктуру объемом $2,3 трлн, а также благодаря стабилизации нефти в ожидании решения ОПЕК+ по квотам; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов выросли на 0,1-0,4% во главе с продолжившими ралли бумагами ВТБ после выхода сильного отчета за январь-февраль.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 3555,46 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1479,02 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 1,9%.

Доллар стоит 75,71 рубля (+0,02 рубля), доходность 10-летних UST снизилась до 1,723% годовых (-1,3%).

Подорожали акции банка ВТБ (+1,9%), "ММК" (+1,6%), "НЛМК" (+1,2%), "Роснефти" (+0,9%), расписки Ozon (+0,9%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,7% и +0,4% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,7%), расписки TCS Group (+0,7%), акции "Аэрофлота" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,6%), Сбербанка (+0,6% и +0,4% "префы"), АФК "Система" (+0,6%), "Магнита" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), Polymetal (+0,5%), "МТС" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,3%), "Газпрома" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%), "РусГидро" (+0,1%).

Подешевели акции UC Rusal (-1%), "Яндекса" (-0,6%), ПАО "Полюс" (-0,4%).

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в четверг умеренно позитивный: азиатские рынки преимущественно растут, сырьевые контракты дорожают. Основное внимание в течение дня будет обращено на публикацию индексов деловой активности за март.

Президент США Джо Байден рассказал о деталях своего инфраструктурного плана, который рассчитан на восемь лет и состоит из четырех частей. План предполагает $620 млрд расходов на транспорт, включая увеличение вдвое финансирования общественного транспорта, и $650 млрд на инициативы, связанные с улучшением бытовых условий, в том числе в сфере водоснабжения и скоростной связи. Также $580 млрд должны пойти на укрепление американской промышленности, расходы в объеме $400 млрд - на улучшение системы ухода за пожилыми и людьми с ограниченными возможностями.

Источниками финансирования данных инициатив станут новые налоги и повышение уже имеющихся (предлагается повысить налог на прибыль корпораций с 21% до 28%, а также на глобальную прибыль корпораций с 10% до 21%). Если оценивать влияние пакета на экономику, то в среднем это расходы почти $250 млрд в год, что для экономики США не является огромной суммой. Однако налоговые изменения могут значительно сказаться на финансовых показателях компаний. При этом объем предполагаемых налоговых поступлений составит, по некоторым оценкам, дополнительно $120 млрд в год. Одновременно с этим на рынке усиливаются ожидания роста ставок. Например, опрос CNBC показал, что около 60% управляющих ожидает повышение доходности по 10-летним казначейским обязательствам до 2% к концу 2021 года. Около четверти респондентов считает, что повышение налогов может негативно сказаться на рынке, отмечает Кочетков.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, в конце недели настроения на мировых площадках несколько улучшились после оглашения нового плана поддержки американской экономики от президента Байдена. Предполагается, что деньги пойдут на транспорт, развитие доступа в интернет, поддержку производства и исследований и разработок в США, а также уход за престарелыми людьми. Однако первая реакция на план оказалась сдержанной. Во-первых, он рассчитан на инвестиции в ближайшие восемь лет, в результате чего средства в экономику будут поступать постепенно. Плюс к этому, план предполагает подъем корпоративных налогов, что даст средства на его реализацию. Однако это также может создать трудности в прохождении данного плана в Конгрессе.

Дополнительным фактором для рынка выступает ужесточение и продление карантинных ограничений для сдерживания новой вспышки коронавируса в Европе. В частности, о таком шаге заявили во Франции и Италии. Данные решения проходят на фоне достаточно вялого процесса вакцинации в Европе, которая отстает в этом вопросе от Великобритании и США. Продление и ужесточение карантинных ограничений заставляет инвесторов пересматривать свои ожидания по динамике восстановления европейской и мировой экономики, что негативно влияет на интерес инвесторов к рисковым активам.

В четверг инвесторы обратят внимание на встречу в рамках ОПЕК+, блок данных по индексам деловой активности (PMI) европейских стран и США, а также статистику по заявкам на пособие по безработице в Штатах. Плюс к этому, учитывая, что в пятницу на европейских и американских площадках выходной, в четверг возможно затухание активности инвесторов, что приведет к снижению объемов торгов и волатильности.

Улучшение внешней конъюнктуры позволяет индексу МосБиржи удерживать позиции выше отметки 3500 пунктов, считает Зварич.

В США в среду индексы рынка акций изменились на 0,3-1,6%, лидировал технологический сектор (Nasdaq прибавил 1,6%), индекс S&P 500 (+0,4%) почти достиг рекорда. Все три основных индекса выросли по итогам месяца и квартала, при этом Dow Jones и S&P 500 провели лучший месяц с ноября.

Президент США Джо Байден обнародовал план развития инфраструктуры объемом $2 трлн, который предусматривает инвестиции в развитие дорожной инфраструктуры, широкополосных сетей связи, а также финансирование исследований и разработок (R&D), пишет The Wall Street Journal. При этом оплачивать расходы на реализацию этих проектов Байден планирует за счет повышения корпоративных налогов.

Предложения Байдена потребуют расходов в размере $2 трлн за восемь лет, которые планируется покрыть в течение 15 лет за счет повышения корпоративного налога до 28% с 21%, а также увеличения налога на зарубежные прибыли компаний.

Это лишь первая из двух частей экономического плана, который президент надеется провести через Конгресс в ближайшие месяцы. Вторая часть программы будет сфокусирована на социальном обеспечении детей, здравоохранении и образовании - ее Байден намерен обнародовать в апреле.

В общей сложности две части экономического плана могут стоить правительству США от $3 трлн до $4 трлн в течение 10 лет, говорят источники WSJ, знакомые с позицией администрации президента.

Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс во вторник дал оптимистичную оценку перспективам экономики США, сообщив, что низкие процентные ставки ЦБ способствуют восстановлению экономики после пандемии коронавируса.

В четверг в Азии преобладает позитивная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,7%, гонконгский индекс Hang Seng прибавляет 1,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%) после выхода неожиданно сильных экономических данных из Японии и Южной Кореи.

Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, в первом квартале 2021 года поднялся к докризисному уровню на фоне восстановления экономик США и Китая - крупнейших торговых партнеров Японии - от последствий пандемии коронавируса.

Значение индикатора в январе-марте увеличилось по итогам третьего квартала подряд и составило 5 пунктов, что является максимумом с третьего квартала 2019 года, свидетельствуют данные Банка Японии. В четвертом квартале 2020 года Танкан составил минус 10 пунктов. Аналитики в среднем ожидали повышения индекса до нуля, сообщает Trading Economics.

Положительное значение индекса Танкан означает, что процент респондентов, считающих деловую среду благоприятной, оказался выше доли тех, кто так не считает.

Южная Корея в марте увеличила экспорт по итогам пятого месяца подряд на фоне повышения глобального спроса. Объем экспорта подскочил на 16,6% в годовом выражении - до $53,8 млрд, свидетельствуют официальные данные, обнародованные в четверг. Месяцем ранее он вырос на 9,5%. Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя на 16,2% в прошлом месяце, сообщает Trading Economics.

Нефть утром в четверг вновь дорожает в ожидании решений ОПЕК+ после снижения накануне вечером на фоне некоторого ослабления оптимизма в отношении перспектив спроса; цена Brent находится на $0,3 ниже уровня, что отмечался при закрытии дневных торгов рынка акций РФ в среду. Стоимость майских фьючерсов на Brent к 10:01 МСК составила $63,6 за баррель (+1,4% и -2,2% в среду), майская цена WTI - $60,02 за баррель (+1,5% и -2,3% накануне).

Заседание министерского комитета ОПЕК+, проходившее в среду, завершилось без принятия каких-либо рекомендаций. Источник "Интерфакса" в одной из делегаций сообщил, что все решения будут приниматься министрами в четверг.

Тем временем, генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, выступавший на встрече комитета ОПЕК+ в среду, отметил, что, несмотря на позитивные факторы, в том числе массовую вакцинацию от COVID-19 в мире, а также бюджетные стимулы, экономическая среда остается "проблемной, сложной и неопределенной".

В марте Brent подешевела на 3,9%, WTI - на 3,8%, однако по итогам первого квартала 2021 года контракты подорожали соответственно на 23% и 22%.