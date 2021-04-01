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Ритейлеров заподозрили в стремлении создать искусственный дефицит сахара

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Союзроссахар, объединяющий ведущих производителей сахара в РФ, заподозрил торговые сети в стремлении создать искусственный дефицит сахара. Сахара в стране достаточно, говорится в сообщении Союза.

В четверг "Известия" сообщили, что производители сахара в последних числах марта приостановили отгрузку продукции ритейлерам.

"Заявления о перебоях в поставках со стороны сахаропроизводителей не соответствуют действительности. Текущие объемы отгрузок достаточны для удовлетворения запросов торговых сетей и потребностей населения, - сообщает Союз. - Заводы продолжают работать как через фасовщиков, так и через прямые поставки, при этом сейчас основные игроки ведут активную работу по заключению новых контрактов, чтобы поставлять сахар в сети без посредников".

В заявлении отмечается, что и у предприятий по фасовке, и у торговых сетей уже сформированы значительные запасы сахара. "На прошлой неделе ритейлеры представили необходимые им объемы на ближайшие месяцы, и мы видим, что обозначенные сетями потребности существенно превышают традиционные. Очевидно, что сети хотят закупиться впрок, создавая тем самым необоснованный ажиотаж и условия для искусственного дефицита продукции", - подчеркивает Союзроссахар.

О том, что причин для дефицита сахара в стране нет, заявили также Минсельхоз, Минпромторг и ФАС.

Союзроссахар

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