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Страны ЕАЭС предварительно согласовали льготный ввоз сахара

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Представители государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предварительно обсудили введение льготного режима импорта сахара, согласовав его краткосрочный характер, и договорившись о сохранении единого рынка сахара внутри союза без каких-либо ограничений.

"Представители государств-членов ЕАЭС договорились, что мера по предоставлению льгот на ввоз белого сахара, а также сахара-сырца для Республики Казахстан и Кыргызской Республики из третьих стран будет носить краткосрочный характер", - говорится в сообщении торгового блока ЕЭК.

"Решение будет направлено исключительно на цели формирования "страховочных" переходящих запасов в текущем сельхозсезоне. При этом сроки и параметры меры будут обеспечивать непременное сохранение стимулирующих условий для свеклосахарного производства на территории союза", - приводятся в сообщении слова министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева.

Вопрос будет рассмотрен на заседании Совета ЕЭК 5 апреля. До этого стороны продолжат консультации по уточнению параметров соответствующих льгот, отметили в комиссии.

Рассмотрение вопроса о льготном импорте сахара инициировано российской стороной. На прошлой неделе подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию решила направить в ЕЭК предложение о снятии импортной пошлины на сахар с 15 мая по 1 сентября 2021 года в объеме 350 тыс. тонн. Позднее сообщалось, что речь идет о льготе на импорт, которая будет предоставляться при подтверждении Минсельхозом целевого назначения ввозимого товара. Параметры льготы не сообщались.

В настоящее время пошлина на импорт белого сахара составляет $340 за тонну.

Как сообщила в четверг ЕЭК, вопрос обеспеченности сахаром внутреннего рынка ЕАЭС обсуждался на совещании с участием представителей органов госвласти стран-членов ЕАЭС в преддверии запланированного на ближайший понедельник заседания Совета ЕЭК.

"Стороны согласились с тем, что функционирование единого рынка сахара ЕАЭС будет безусловно обеспечиваться всеми государствами-членами", - отмечается в сообщении ЕЭК. По мнению комиссии, об отсутствии необходимости таких ограничений говорят совокупные балансы производства и потребления по ЕАЭС, а также прогнозы по посевным площадям сахарной свеклы предстоящего сельскохозяйственного сезона и по производству сахара.

"Никаких ограничений на внутреннем рынке сахара союза не вводится, не рассматривается и не планируется вводить", - подчеркнул Слепнев, цитируемый в сообщении.

Что касается российского рынка сахара, то ранее Минсельхоз сообщал, что рассчитывает в этом году на увеличение посевов сахарной свеклы до 1,06 млн га (против 926 тыс. га в прошлом году, по данным Росстата). Производство сахарной свеклы, по прогнозу министерства, составит не менее 40 млн тонн (32,4 млн тонн в 2020 году), что позволит выработать порядка 6 млн тонн сахара. Этого объема будет достаточно для обеспечения потребностей внутреннего рынка и формирования переходящих запасов, заявляли в Минсельхозе.

Тем не менее, правительство РФ приняло решение о сохранении действующих мер по стабилизации цен на сахар, в частности, о продлении соглашений между производителями и ритейлерами, согласно которым предельная отпускная цена на сахар установлена на уровне 36 рублей за килограмм, розничная - 46 рублей. Эти соглашения, а также аналогичные по подсолнечному маслу, были заключены в середине декабря прошлого года на фоне продолжительного роста цен на эти продукты и должны были закончиться 31 марта 2021 года. Однако в марте российские власти заявили о необходимости продления соглашений (по сахару - до 1 июня) из-за опасений возобновления роста.

Одновременно правительство РФ предложило временно ввести льготные условия импорта сахара в ЕАЭС. Кроме того, для дополнительной поддержки производителей сахара в условиях регулирования рынка прорабатывается вопрос о субсидиях в объеме около 3 млрд рублей на производство и реализацию этой продукции в РФ.

ЕАЭС

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