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ФАС не выявила нарушений поставок и перебоев с закупкой сахара в РФ

О стабильной ситуации на рынке также заявили Минсельхоз и Минпромторг

ФАС не выявила нарушений поставок и перебоев с закупкой сахара в РФ
Фото: Monty Rakusen/Getty Images

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - ФАС не подтверждает нарушений поставок и перебоев с закупкой сахара в РФ. О стабильной ситуации на рынке заявляют Минсельхоз и Минпромторг.

В четверг "Известия" сообщили, что производители сахара в последних числах марта приостановили отгрузку сахара ритейлерам.

"Федеральная антимонопольная служба внимательно следит за соблюдением соглашений об установлении предельных цен на масло подсолнечное и сахар-песок. Служба не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара", - сообщается в пресс-релизе ведомства.

Результаты мониторинга показывают, что соглашения соблюдаются. Риски дефицита сахара отсутствуют, подчеркивается в сообщении.

Аналогичной позиции придерживается и Минсельхоз. "Минсельхоз оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную и не ожидает возникновения дефицита этой продукции", - сообщается в его пресс-релизе.

"Участники соглашений о стабилизации цен на сахар, занимающие порядка 100% рынка, выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в объемах, полностью обеспечивающих потребности внутреннего рынка, - поясняет ведомство. - При наличии свободных мощностей по отгрузке предприятия заключают контракты на поставку как с традиционными, так и с новыми покупателями. При этом все участвующие в соглашении сахарные заводы выразили готовность заключить контракты для прямых поставок в торговые сети, что позволит им получить субсидию и дополнительно снизить издержки".

Как заявили в Минпромторге, ведомство рассчитывает, что производители будут соблюдать условия соглашений по ценам на белый сахар-песок и подсолнечное масло и обеспечат своевременные поставки продукции.

"Отмечаем, что с 1 апреля "декабрьские" соглашения считаются пролонгированными, если участники не заявляют о выходе из них", - говорится в сообщении.

ФАС Минсельхоз Минпромторг

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