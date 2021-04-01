Brent подорожала до $62,89 за баррель на ожиданиях решения ОПЕК+

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти на ожиданиях итогов заседания министров стран ОПЕК+, на котором обсуждаются майские квоты на добычу нефти.

К 17:41 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,15 (0,24%), до $62,89 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,18 (0,3%), до $59,34 за баррель.

Саудовская Аравия предложила министрам ОПЕК+ обсудить вариант увеличения нефтедобычи в мае и июне странами ОПЕК+ на 350 тыс. баррелей в сутки, а также своей добычи на 250 тысяч баррелей в сутки в мае и июне, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом обсуждения.

Заседание министерского комитета ОПЕК+, проходившее в среду, завершилось без принятия каких-либо рекомендаций. Источник "Интерфакса" в одной из делегаций сообщил, что все решения будут приниматься министрами в четверг.

Генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо в среду сказал, что, несмотря на позитивные факторы, в том числе массовую вакцинацию от COVID-19 в мире, а также бюджетные стимулы, экономическая среда остается "проблемной, сложной и неопределенной".

Аналитики ANZ указывают, что рост заболеваемости коронавирусом в Европе способствовал неопределенности относительно спроса на нефть, что может заставить ОПЕК+ сохранить уровень сокращения добычи.

"Вчера Франция объявила о введении еще одного четырехнедельного локдауна, в то время как Италия продлила карантинные меры. Это задерживает восстановление спроса и сохраняет избыток предложения на физическом рынке", - приводит слова экспертов S&P Global Platts.

Аналитик Wood Mackenzie Энн-Луиз Хиттл отмечает, что на нефтяном рынке в данный момент достаточно предложения, однако ситуация в текущем квартале может измениться. "Мы ожидаем, что спрос опередит предложение, - сказала она MarketWatch. - Решение ОПЕК+ сохранить производство в мае почти неизменным по сравнению с апрелем ускорит ребалансировку".

В марте Brent подешевела на 3,9%, WTI - на 3,8%, однако по итогам первого квартала 2021 года контракты подорожали соответственно на 23% и 22%.