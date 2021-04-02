Рынок акций РФ завершил пятницу и неделю ростом

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ вырос в пятницу, отыгрывая внешний оптимизм после представления нового пакета помощи экономике США и решения ОПЕК+ по квотам на добычу; индекс МосБиржи превысил 3550 пунктов, при этом лидерами роста выступили расписки TCS Group и акции "Сургутнефтегаза".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3 558,22 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1 466,71 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" выросли в пределах 4,1%.

Доллар вырос до 76,42 рубля (+0,16 рубля), процентная ставка 10-летних US Treasuries подросла до 1,718% годовых (+2,3%).

Подорожали расписки TCS Group (+4,1%), акции "Сургутнефтегаза" (+3,5% и +0,3% "префы"), "Северстали" (+1,4%), "НЛМК" (+1,3%), АФК "Система" (+1,2%), "Газпрома" (+1,1%), Сбербанка (+1% и +1% "префы"), "Газпром нефти" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), UC Rusal (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Татнефти" (+0,6%), "Норникеля" (+0,6%), "Магнита" (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), "МТС" (+0,5%), банка ВТБ (+0,5%), "Роснефти" (+0,3%), расписки Ozon (+0,3%), бумаги "ММК" (+0,2%), Polymetal (+0,2%).

Подешевели акции "Московской биржи" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,4%), "Интер РАО" (-0,1%).

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 1,2-2%, доллар подорожал на 0,77 рубля.

Комментарии аналитиков

Как отмечает начальник аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрий Беденков, на текущей неделе индекс МосБиржи практически полностью отыграл потери предыдущих двух недель, прибавив за последние пять торговых сессий более 2%. Отставание долларового индекса РТС объясняется ростом курс доллара, который вновь преодолел отметку 76 руб./$1. Концовка недели проходит на мажорной ноте, несмотря на низкие торговые обороты из-за отсутствия игроков из Европы и США. В США индекс S&P 500 впервые преодолел психологически важный уровень 4 тыс. пунктов, также исторического максимума достиг немецкий фондовый индекс DAX, выйдя за рамки 15100 пунктов. Рынкам понравились озвученные Байденом детали нового плана поддержки инфраструктуры на $2,25 трлн, несмотря на возможности повышения корпоративного налога с текущих 21% до 28%. Также был анонсирован новый социальный пакет поддержки экономики, который будет озвучен в ближайшие недели. Общий объем двух пакетов оценивается в $4 трлн.

Нефть Brent поднялась в район $65 за баррель. Возможно, на реакцию рынков повлияла констатация опережения сокращения добычи по сравнению с плановыми показателями почти на 13% по данным за февраль.

На мировых рынках созрели условия для технической коррекции вниз, но хорошие пятничные данные макроэкономической статистики из США еще могут оказать поддержку "быкам". В начале следующей недели оптимизм на рынках может сохраниться, если не появятся новости для обратного движения. Российский рынок в первые дни апреля показывает сдержанный рост, отыгрывая позитивное движение на глобальных рынках и сохранение уровня санкционных рисков. Это восходящее движение может сохраниться и на следующе неделе, если страновые риски останутся нейтральными, считает Беденков.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, рынок акций РФ в конце недели отыграл рост нефти и улучшение ситуации на рынках облигаций. В течение недели доходность по 10-летним обязательствам США доходила до 1,78%, но потом откатилась в район 1,7%. Повышение котировок нефти, которое состоялось после решения ОПЕК+, в большей степени можно отнести на счет реакции рынка на уверенность участников соглашения в восстановлении спроса. Впрочем, само решение могло быть продиктовано из Вашингтона, поскольку Саудовская Аравия весьма быстро поменяла свои позиции после звонка министра энергетики США. В Европе рынки закрыты по случаю Страстной пятницы, а в США состоятся короткие торги облигациями.

"Газпром" увеличил добычу газа в первые три месяца года на 10,5%, до 136,2 млрд кубометров. Поставки на внутренний рынок увеличились на 21,4%, а в страны дальнего зарубежья – на 30,7%, до 52,7 млрд кубометров. В марте спрос на газ оставался сравнимым с зимними показателями. Как известно, в середине марта запасы в европейских ПХГ упали до трети от их мощности, а в Германии - до 27%, чему способствовала весьма суровая зима и необходимость для многих граждан оставаться дома на фоне карантинных мер.

Попытки укрепления рубля были перечеркнуты усилением внешнеполитических рисков. Пресса предложила сразу несколько тем для возможной реакции Вашингтона: от концентрации вооруженных сил РФ на Юго-Западе до провокаций в районе строительства "Северного потока 2". Кроме того, инфляция с начала года уже достигла 2,2% по сравнению с 1,3% в прошлом году. Динамика цен в марте пока не позволяет уверенно говорить о том, что пик инфляции миновал. Соответственно, рынок способен заложить более радикальные ожидания повышения ставки ЦБ РФ, а значит, и потенциальный рост доходности ОФЗ. После того, как ожидания эти стабилизируются и доходности достигнут пика, можно ожидать возвращения нерезидентов на рынок российского долга, но до этого момента интерес внешних игроков будет незначительным. В США вышли сильные данные по рынку труда за март, что нашло отражение в росте доходности по 10-летним UST и фьючерсов на основные индексы США, отмечает Кочетков.

По словам главного исполнительного директора компании "ВТБ Капитал Инвестиции", руководителя департамента брокерского обслуживания и старшего вице-президента ВТБ Владимира Потапова, учитывая решение о постепенном наращивании квот ОПЕК+ и отмену добровольного сокращения добычи Саудовской Аравией, суммарно за три месяца ОПЕК+ вернет на рынок 2,1 млн б/с. Это приведет объем сокращений добычи к изначально запланированному на этот год объему в 5,8 млн б/с.

Рынок отреагировал на новость ростом цен на нефть, хотя консенсус-прогноз перед заседанием заключался в том, что ограничения останутся без изменений. Вероятно, инвесторы позитивно восприняли уверенность организации в восстановлении экономической активности и темпах вакцинации. На российском рынке на фоне роста цен на нефть в лидерах роста выступили обыкновенные акции "Сургутнефтегаза". Акции компании считаются защитным активом от снижения курса рубля, а возросшие объемы торгов с этими бумагами могут сигнализировать о повышенном к ним интересе со стороны осторожных инвесторов, считает Потапов.

По оценке управляющего эксперта Промсвязьбанка Екатерины Крыловой, решение ОПЕК+ начать наращивать добычу с мая инвесторы расценили как сигнал, что экономика восстанавливается сильнее ожиданий. Тем не менее, это же противоречит пониженному прогнозу ОПЕК+ по спросу на нефть в этом году. На следующей неделе, скорее всего, будет переоценка этого решения ОПЕК+. С учетом буксующих темпов вакцинации и ухудшения ситуации с заболеваемостью в некоторых странах и повторных локдаунов, признаков заметного восстановления экономики и спроса на энергоносители не видно. В итоге цены на нефть Brent должны вернуться обратно в диапазон $60-63 за баррель, считает эксперт.

Как отмечает руководитель аналитического управления "Открытие Research" Анна Морина, с фундаментальной точки зрения восстановление спроса на нефть все еще зыбкое, особенно в разгар третьей волны коронавируса и новых локдаунов в Европе. Для США сейчас более важна нейтральная, доступная цена на нефть, чем высокие цены и бурный рост собственной нефтедобычи. Сокращение запасов дешевой нефти, которое было одной из целей продолжения сокращения добычи со стороны ОПЕК+ на мартовском заседании, в целом происходит - запасы сокращаются седьмой месяц подряд, но все еще превышают среднюю величину 2015-2019 годов.

Участники рынка восприняли решение ОПЕК+ увеличить добычу с мая как позитивный сигнал и как уверенность альянса в восстановлении спроса на нефть. Если же реального спроса окажется недостаточно для таких объемов, цены могут скорректироваться. Следующее заседание ОПЕК+ состоится 28 апреля, и альянс как раз оставил за собой право корректировать объемы добычи при изменении баланса на рынке, констатирует Морина.

Предложения Байдена по инвестициям в инфраструктуру

В США в четверг индексы акций выросли на 0,5-1,8%, при этом индикатор S&P 500 (+1,2%) впервые в истории преодолел отметку 4000 пунктов.

Днем ранее президент США Джо Байден представил план инвестиций в инфраструктуру объемом более $2 трлн. План предусматривает выделение $621 млрд на модернизацию транспортной инфраструктуры, $400 млрд на поддержку пожилых людей и инвалидов, $300 млрд на поддержку промышленного сектора, $213 млрд на ремонт и строительство доступного жилья и $100 млрд на развитие сетей широкополосной связи.

Предложения Байдена потребуют расходов в размере $2 трлн за 8 лет. Их планируется покрыть в течение 15 лет за счет повышения корпоративного налога до 28% с 21%, а также увеличения налога на зарубежные прибыли компаний.

Инвесторы также оценивали статданные. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в марте поднялся до 64,7 пункта (максимум с декабря 1983 года) при прогнозах роста до 61,3 пункта с февральских 60,8 пункта.

В пятницу в Азии на работающих площадках индексы акций также выросли (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%).

В связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница) закрыты биржи США и большинства стран Европы, а также Гонконга, Австралии, Индии, Сингапура и некоторых других стран. Как следствие, объемы торгов на остальных площадках значительно ниже обычного уровня.

В США в пятницу вышла сильная статистика по рынку труда за март: число рабочих мест выросло на 916 тыс. при прогнозах повышения на 647-660 тыс., а безработица сократилась до 6% с 6,2%, как и ожидалось.

Нефть

На нефтяном рынке цены накануне вечером выросли после решения ОПЕК+ увеличить добычу с мая, которое было воспринято рынком как сигнал растущего оптимизма в отношении перспектив восстановления мировой экономики; цена нефти Brent к завершению дня на $1,4 превысила уровень, отмечавшийся при закрытии основных торгов рынка акций РФ днем ранее. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $64,65 за баррель (+3%), майская цена WTI - $61,24 за баррель (+3,5%).

Страны ОПЕК+ на заседании в четверг согласовали постепенное увеличение добычи, которое они притормаживали с января: в мае ОПЕК+ нарастит добычу на 350 тыс. баррелей в сутки, в июне - еще на 350 тыс. б/с, в июле - на 441 тыс. б/с. Еще 250 тыс. б/с Саудовская Аравия намерена высвободить из своих добровольных ограничений на 1 млн б/с, принятых с февраля. Таким образом, на рынок в мае может поступить дополнительно 600 тыс. б/с.

В целом за май-июль ОПЕК+ планирует выйти на уровни производства, которые планировались уже с января, а Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн б/с своей нефти, добычу которой она добровольно ограничила.

При том, что страны ОПЕК+ проложили маршрут наращивания производства нефти на три месяца, они оставили за собой вариант "спасательного круга" в виде потенциального снижения добычи.

Как сообщалось, оценка ОПЕК повышения спроса на нефть на этот год была ухудшена до 5,6 млн б/с с 5,9 млн б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (+39,8%), акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+7,5% и +23,3% "префы"), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+5,6%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+4,1%), "ТГК-2" (+3,6%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+3,3%), ПАО "Таттелеком" (+3,3%), "Трубной металлургической компании" (+2,9%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (+2,8%).

Упали акции ПАО "Группа Черкизово" (-5,2%, до 2342,5 рубля) из-за отсечки на "Мосбирже" дивидендов за 2020 год (134 рубля на акцию), также подешевели акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (-3,2%), "Русснефти" (-2,4%), "префы" ПАО "Центральный телеграф" (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 32,82 млрд рублей (из них 5,12 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,53 млрд рублей на обыкновенные бумаги "Сургутнефтегаза" и 2,96 млрд рублей - на акции "Норникеля").