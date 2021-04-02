Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,7-1%

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу коррекционным ростом на фоне выросших индексов в США и Азии, а также отскока нефти (Brent превысила $64,5 за баррель) после решений ОПЕК+ по квотам на добычу; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили 0,7-1% во главе с бумагами "Сургутнефтегаза".

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3550,8 пункта (+0,7%), индекс РТС - 1471,18 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1,6%.

Доллар просел до 76,02 рубля (-0,24 рубля), процентная ставка 10-летних US Treasuries в пятницу составляет 1,67% годовых (-0,5%).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+1,6%), "ЛУКОЙЛа" (+1,2%), "Газпром нефти" (+1,2%), АФК "Система" (+1,2%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), расписки Ozon (+0,9%), бумаги "Газпрома" (+0,8%), Московской биржи (+0,8%), Сбербанка (+0,8% и +0,7% "префы"), "Татнефти" (+0,8%), "Норникеля" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,6%), "НЛМК" (+0,6%), "Роснефти" (+0,6%), банка ВТБ (+0,6%), "Яндекса" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,5%), "Северстали" (+0,5%), расписки TCS Group (+0,5%), акции "Магнита" (+0,4%), "МТС" (+0,2%), UC Rusal (+0,2%), Polymetal (+0,2%).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-0,5%), "ММК" (-0,2%), "Интер РАО" (-0,2%), "РусГидро" (-0,1%).

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу можно назвать нейтральным. Азиатские рынки, которые работают в пятницу, преимущественно выросли, торги сырьевыми фьючерсами в Европе и США не проводятся. В США состоится укороченная торговая сессия на рынке казначейских обязательств, выйдут данные по занятости и на этом какая-либо активность завершится. Соответственно, на МосБирже активность будет низкая, а рынок, скорее всего, будет консолидироваться.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, к концу недели настроения на мировых рынках продолжили улучшаться на фоне пересмотра инвесторами ожиданий относительно динамики восстановления мировой экономики.

Инвесторы позитивно оценили публикацию данных по индексам деловой активности (PMI) в промышленности европейских стран и США, которые оказались лучше ожиданий, продемонстрировав дальнейшее восстановление деловой активности в секторе.

Также инвесторы продолжили оценивать возможный вклад нового плана помощи американской экономики от президента Джо Байдена. Он предполагает инвестиции в размере $2,225 трлн на горизонте 8 лет, которые будут направлены на инфраструктуру. Учтя длительность поступления денег от данного плана в экономику, игроки ослабили давление на американские казначейские облигации, что привело к снижению доходностей 10-летних UST ниже отметки 1,7%.

Утром в пятницу вероятно преобладание покупок на рынке акций РФ на фоне внешнего оптимизма и восстановления цен на нефть, что приведет к подъему индекса МосБиржи выше отметки 3550 пунктов. Далее в отсутствие внешних раздражителей российский рынок перейдет в боковое движение у достигнутых уровней, которое будет сопровождаться пониженными объемами торгов и волатильностью, считает Зварич.

Как отмечает начальник отдела анализа рынков ИГ "Универ-Капитал" Елена Шишкина, оптимизм в отношении нового пакета стимулирования в США и более быстрого темпа распространения вакцин в начале месяца привел американские индексы к максимальным значениям. Традиционно апрель считается сильным месяцем для фондового рынка, поэтому в ближайшие несколько недель рынок акций, вероятно, продолжит рост.

В США в четверг индексы акций выросли на 0,5-1,8%, при этом индикатор S&P 500 (+1,2%) впервые в истории преодолел отметку 4000 пунктов.

План Байдена

Днем ранее Байден представил план инвестиций в инфраструктуру объемом более $2 трлн. План предусматривает выделение $621 млрд на модернизацию транспортной инфраструктуры, $400 млрд на поддержку пожилых людей и инвалидов, $300 млрд на поддержку промышленного сектора, $213 млрд на ремонт и строительство доступного жилья и $100 млрд на развитие сетей широкополосной связи.

Предложения Байдена потребуют расходов в размере $2 трлн за 8 лет. Их планируется покрыть в течение 15 лет за счет повышения корпоративного налога до 28% с 21%, а также увеличения налога на зарубежные прибыли компаний.

Инвесторы также оценивали статданные. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в марте поднялся до 64,7 пункта (максимум с декабря 1983 года), при прогнозах роста до 61,3 пункта с февральских 60,8 пункта.

В пятницу в Азии на работающих площадках индексы акций также выросли (японский индекс Nikkei 225 вырос на 1,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,2%).

В связи с пасхальными праздниками (Страстная пятница) закрыты биржи США и большинства стран Европы, а также Гонконга, Австралии, Индии, Сингапура и некоторых других стран. Как следствие, объемы торгов на остальных площадках значительно ниже обычного уровня.

Инфляция в Южной Корее в марте ускорилась до 1,5% в годовом выражении с 1,1% в феврале. Это максимальные темпы инфляции с января прошлого года. Аналитики ожидали инфляцию на уровне 1,35%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены накануне вечером выросли после решения ОПЕК+ увеличить добычу с мая, которое было воспринято рынком как сигнал растущего оптимизма в отношении перспектив восстановления мировой экономики; цена нефти Brent к завершению дня на $1,4 превысила уровень, отмечавшийся при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость июньских фьючерсов на Brent составила $64,65 за баррель (+3%), майская цена WTI - $61,24 за баррель (+3,5%).

Страны ОПЕК+ на заседании в четверг согласовали постепенное увеличение добычи, которое они притормаживали с января: в мае ОПЕК+ нарастит добычу на 350 тыс. баррелей в сутки, в июне - еще на 350 тыс. б/с, в июле - на 441 тыс. б/с. Еще 250 тыс. б/с Саудовская Аравия намерена высвободить из своих добровольных ограничений на 1 млн б/с, принятых с февраля. Таким образом, на рынок в мае может поступить дополнительно 600 тыс. б/с.

В целом за май-июль ОПЕК+ планирует выйти на уровни производства, которые планировались уже с января, а Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн б/с своей нефти, добычу которой она добровольно ограничила.

При том, что страны ОПЕК+ проложили маршрут наращивания производства нефти на три месяца, они оставили за собой вариант "спасательного круга" в виде потенциального снижения добычи.

Как сообщалось, оценка ОПЕК повышения спроса на нефть на этот год была ухудшена до 5,6 млн б/с с 5,9 млн б/с.