Байден представил свой инфраструктурный план на $2 трлн

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Джо Байден представил план развития инфраструктуры объемом в более $2 трлн, который он намерен реализовать за счет увеличения налогов.

"Нам нужно сделать это сейчас. Я убеждён, что через 50 лет люди, анализируя то, что мы делаем сейчас, придут к выводу, что именно на этом моменте Америка обеспечила себе безоблачное будущее", - сказал Байден, выступая в среду в Питтсбурге.

Байден считает, что его план позволит создать "самую сильную, стойкую, инновационную экономику в мире", а также - "миллионы рабочих мест с хорошими зарплатами".

План президента США, как сообщалось, предусматривает выделение $621 млрд на модернизацию транспортной инфраструктуры, $400 млрд на поддержку пожилых людей и инвалидов, $300 млрд на поддержку промышленного сектора, $213 млрд на ремонт и строительство доступного жилья и $100 млрд на развитие сетей широкополосной связи.

План также включает введение нового стандарта для сферы энергогенерации, чтобы сократить выбросы в секторе до нулевого уровня к 2035 году.

Предложения Байдена потребуют расходов в размере $2 трлн за восемь лет. Их планируется покрыть в течение 15 лет за счет повышения корпоративного налога до 28% с 21%, а также увеличения налога на зарубежные прибыли компаний.

Крупнейшую программу государственных инвестиций с 60-х годов американский президент обосновывает тем, что реализация инфраструктурных проектов необходима для усиления конкурентных позиций США по сравнению с Китаем, создания рабочих мест и борьбы с изменением климата.

Демократы рассчитывают принять инфраструктурный план Байдена этим летом. Телеканал CNBC со ссылкой на источники сообщает, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси хотела бы, чтобы пакет мер приняли к 4 июля.

Республиканцы в Конгрессе, вероятно, не поддержат предложения президента, потому что выступают против существенного повышения налогов, отмечает телеканал. План может вызвать сомнения и у умеренных демократов, которым не нравятся слишком крупные расходы бюджета.

В основе повестки, проводимой администрацией Байдена, - уверенность в том, что правительство США может быть ключевым двигателем роста американской экономики, отмечают эксперты. Байден, по их мнению, пытается пересмотреть ключевые положения, определявшие экономическую политику обеих партий с 80-х гг.: государственный сектор в принципе является менее эффективным, чем частный, и государство должно считаться с рынками.