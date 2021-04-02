Минск получил от РФ пакет предложений о сотрудничестве в атомной сфере

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Белоруссия получила от РФ большой пакет предложений по развитию сотрудничества в атомной отрасли, сообщил журналистам заместитель министра энергетики республики Михаил Михадюк.

"Буквально вчера мы получили большой пакет предложений от российских организаций. Там много вопросов по науке, взаимоотношению с "Соснами" (объединенный институт энергетических и ядерных исследований - "Сосны НАН Беларуси" - ИФ), с Академией наук. Есть предложения по ядерной медицине. Есть вопросы, касающиеся эксплуатации атомной станции от различных российских организаций", - сказал Михадюк на торжественном мероприятии, посвященном Дню единения народов Белоруссии и России в пятницу.

Он добавил, что предложения поступили по многим вопросам. "Сейчас мы их будем обобщать совместно с заинтересованными госорганами и делать некую программу", - добавил он.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE госкорпорации "Росатом".

Физпуск первого энергоблока станции состоялся в августе 2020 года, его ввод в промышленную эксплуатацию запланирован на первую половину 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в первом полугодии 2022 года.