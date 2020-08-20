Ядерное топливо загружено в первый энергоблок БелАЭС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - На первом энергоблоке Белорусской АЭС загружено ядерное топливо, операции физического пуска продолжаются, сообщил начальник управления регулирования ядерной безопасности Госатомнадзора Виген Марухян в четверг.

"На сегодня загружены 163 кассеты в реакторную установку. Но при этом есть еще определенные процедуры в части уплотнения, они происходят не за один час или день", - сказал Марухян. Его цитирует госагентство БелТА.

"Вторая фаза (физического пуска - ИФ) планируется по мере того, как эксплуатирующая организация - Белорусская АЭС - пришлет нам уведомление, что готова к началу этой фазы, то есть к гидравлическим испытаниям", - уточнил он.

Представитель Госатомнадзора пояснил, что первая фаза физпуска - загрузка ядерного топлива, вторая - "холодные" испытания (при температуре реакторной установки до 130 градусов проводятся гидравлические испытания), третья фаза - "горячие" испытания с поднятием температуры выше 130 градусов.

В инфоцентре БелАЭС подтвердили, что станция работает в штатном режиме и на объекте нет работников, которые объявили забастовку.

"БелАЭС работает в обычном, штатном режиме. Все сотрудники на своих местах. Тут вообще комментировать нечего", - сказал представитель инфоцентра, отвечая на вопрос о возможности забастовки на АЭС.

Как сообщалось, загрузка ядерного топлива в реактор первого энергоблока БелАЭС началась 7 августа.

Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").

По оценке Минэнерго Белоруссии, энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны планируется в четвертом квартале 2020 года. Второй энергоблок БелАЭС предположительно заработает в мае 2022 года.