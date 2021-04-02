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Лукашенко призвал скорее отменить все ограничения на границе с Россией

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Президенты Белоруссии и России по телефону обсудили широкий круг вопросов и выразили обоюдный настрой на дальнейшее комплексное развитие союзнических отношений. Как сообщила пресс-служба Александра Лукашенко, он выразил надежду на скорое восстановление всех видов транспортного пассажирского сообщения между странами.

Шаги по возобновлению "полноформатного транспортного сообщения между странами, особенно железнодорожного" в Минске назвали особой и важной темой.

"Принимая во внимание необходимость возвращения экономики и жизни людей в нормальное русло, Беларусь рассчитывает на скорейшую отмену всех ограничений по передвижению через белорусско-российскую границу и восстановление всех видов транспортного пассажирского сообщения. Это было подчеркнуто", - сообщила пресс-служба Лукашенко.

Также там отметили, что президенты обсудили "взаимодействие центральных средств массовой информации и работу в сфере информационной безопасности".

В разговоре были затронуты все основные и актуальные темы, а также исполнение ранее достигнутых договоренностей.

Главы государств обсудили эпидемиологическую ситуацию. "Сегодня уже главный акцент - на вакцинацию населения и производство вакцин. Это позитивный пример теснейшего взаимодействия двух стран, та сфера, где сотрудничество Беларуси и России в настоящий момент является наиболее продуктивным", - отметили в Минске.

Также Путин и Лукашенко обсудили внутриполитическую ситуацию в обеих странах, но "отдельно остановились на ситуации вокруг Беларуси и внешних угрозах, которые весьма конкретно в последнее время звучат с западного направления (в частности со стороны Польши и США)".

Президенты поздравили друг друга с общим праздником - Днем единения народов двух стран, а также подчеркнули, что в обоюдных интересах "поступательное развитие интеграционных процессов и укрепление многопланового сотрудничества". Они обсудили грядущее заседание Высшего госсовета союзного государства и намеченный на июль VIII Форум регионов Белоруссии и России. Также они обсудили усиление роли и повышение эффективности работы Постоянного комитета Союзного государства.

Пресс-служба Кремля, сообщая об этой беседе, упомянула, что президенты выразили обоюдный настрой "на продолжение продуктивной совместной работы по дальнейшему развитию всего комплекса российско-белорусских союзнических отношений", а также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки, включая сотрудничество в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Путин и Лукашенко 22 февраля провели переговоры в Сочи, на следующий день пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре президентов, в котором было продолжено обсуждение вопросов, затронутых в ходе российско-белорусских переговоров на высшем уровне.

Белоруссия Москва Минск Сочи Владимир Путин Александр Лукашенко Польша США коронавирус

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