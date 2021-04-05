Прогноз роста ВВП Франции на 2021 год ухудшили из-за нового локдауна

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Экономика Франции в 2021 году вырастет меньше, чем ожидалось ранее, в связи с новым четырехнедельным локдауном, введенным в стране для сдерживания распространения коронавируса, предупредил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Согласно новому прогнозу французского Минфина, ВВП страны в этом году увеличится на 5%, а не на 6%, как ожидалось ранее. В 2020 году ВВП Франции упал на 8,1%.

"Закрытие образовательных учреждений и более 150 тыс. магазинов является очень важным для сдерживания распространения коронавируса, но эти меры окажут влияние на экономику, - заявил он в интервью газете Le Journal du Dimanche. - Новый прогноз является честным и осторожным".

Президент Франции Эммануэль Макрон был вынужден ввести уже третий общенациональный локдаун с этих выходных, поскольку заболеваемость коронавирусной инфекцией увеличилась, в то время как темпы вакцинации остаются недостаточными.

Брюно Ле Мэр отметил, что меры поддержки бизнеса будут стоить правительству в апреле порядка 11 млрд евро.

Прогноз роста госдолга Франции на текущий год повышен Минфином до 118% ВВП со 115% ВВП, дефицита бюджета - до 9% ВВП с 8,5% ВВП.