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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:09Заразились
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Собянин объяснил отсутствие локдауна в РФ системной работой здравоохранения

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - "Европейская" ситуация с распространением коронавирусной инфекции и вынужденным локдауном не была допущена в России из-за системной организации работы здравоохранения. Об этом заявил в пятницу мэр Москвы Сергей Собянин.

"Практически ни одна страна мира не смогла создать систему, когда именно как система начали работать амбулаторное первичное звено, скорая помощь, стационарная помощь, лабораторный сервис. Нам это удалось, поэтому у нас и меньше всего ограничений, более спокойное прохождение пандемии, которое сохраняет экономическую активность населения, меньший удар по другим экономическим секторам", - сказал Собянин в ходе итогового заседания коллегии Минздрава РФ.

Он добавил, что многие задаются вопросом: "Почему, например, Европа, живет в постоянных локдаунах больше года? Почему у нас этого нет?". При этом мэр отметил, что в Германии, США, Великобритании есть прекрасные клиники и врачи, высокие технологии.

"Но, когда речь идет о медицинской системе – это другая история. В достаточно жестких локдаунах (живут европейские страны), огромное количество секторов просто не работает, закрыты. Жесточайшее администрирование вплоть до ограничений передвижений по городам, комендантские часы и так далее", - сказал мэр.

Он подчеркнул, что Россия не только сохранила, но и укрепила не отдельные высококлассные медучреждения, а в целом медицинскую систему, что позволило гораздо безболезненнее и увереннее проходить все этапы пандемии.

"Психологически проще переживать эту ситуацию, когда ты можешь двигаться, можешь перемещаться свободно. Когда огромное количество волонтеров, общественных организаций, государство готово обеспечить тебе поддержку. При лечении практически персональная помощь каждому пациенту, ведение его от начала заболевания до выздоровления", - отметил мэр.

Он также сказал, что в условиях пандемии коронавируса сложилась ситуация, когда надо было принимать решение, не только исходя из "медицинских соображений", а учитывать экономическую, политическую, социальную ситуации, возможности региональных, местных властей, территориальную разбросанность, неравномерность развития медицинских организаций и экономических возможностей.

"Все это при принятии решений необходимо было учитывать. Любая ошибка привела бы к сложным последствиям", - заключил Собянин.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Сергей Собянин коронавирус

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