Цена акций GameStop рухнула на 10% на новости о допэмиссии

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Котировки акций американской GameStop Corp. падают почти на 10% на предварительных торгах в понедельник.

Владелец сети магазинов видеоигр и потребительской электроники объявил о намерении разместить "по рыночной цене" 3,5 млн обыкновенных акций, что представляет собой около 5% находящихся в обращении бумаг, сообщает MarketWatch.

Полученные от продажи средства будут направлены на общекорпоративные нужды, улучшение баланса и ускорение трансформации компании.

GameStop также сообщила, что общий объем продаж за девять недель, завершившихся 4 апреля, вырос на 11% относительно сопоставимого периода годом ранее, в том числе на 5,3% в феврале и на 18% в марте.

Капитализация компании за последние три месяца взлетела более чем в 10 раз, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 вырос на 7,9% за этот период.