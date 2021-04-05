Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:52Заразились
на 05.04В России 4 589 540+8 646В мире 131 321 563+550 905

Цена акций GameStop рухнула на 10% на новости о допэмиссии

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Котировки акций американской GameStop Corp. падают почти на 10% на предварительных торгах в понедельник.

Владелец сети магазинов видеоигр и потребительской электроники объявил о намерении разместить "по рыночной цене" 3,5 млн обыкновенных акций, что представляет собой около 5% находящихся в обращении бумаг, сообщает MarketWatch.

Полученные от продажи средства будут направлены на общекорпоративные нужды, улучшение баланса и ускорение трансформации компании.

GameStop также сообщила, что общий объем продаж за девять недель, завершившихся 4 апреля, вырос на 11% относительно сопоставимого периода годом ранее, в том числе на 5,3% в феврале и на 18% в марте.

Капитализация компании за последние три месяца взлетела более чем в 10 раз, в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 вырос на 7,9% за этот период.

GameStop США

Новости

Кудрин не исключил снижения бедности в РФ в 2 раза уже к 2024 году

Кудрин не исключил снижения бедности в РФ в 2 раза уже к 2024 году

Кудрин призвал расширить полномочия регионов по использованию их бюджетов

На новую госпрограмму развития Арктики выделят 15 млрд рублей

Минфин с 7 апреля увеличит покупку валюты до максимума с начала года

Минфин с 7 апреля увеличит покупку валюты до максимума с начала года

"ДОМ.РФ" выявил утечку данных граждан, обращавшихся за кредитом

Украина ввела санкции против 10 российских предприятий

Украина ввела санкции против 10 российских предприятий

РКН продлил замедление трафика Twitter до 15 мая

Экономический кризис

Минсельхоз занялся распределением поставок сахара ритейлу

Минсельхоз занялся распределением поставок сахара ритейлу

LG Electronics прекратит выпускать смартфоны

LG Electronics прекратит выпускать смартфоны

Академик заявил о систематическом недофинансировании науки в ДФО

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');