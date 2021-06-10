SEC изменит правила фондового рынка из-за активизации розничных инвесторов

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США рассматривает изменения некоторых из самых фундаментальных правил фондового рынка в свете резкой активизации торговли за последний год акциями AMC Entertainment Holdings, GameStop Corp. и других компаний, ставших популярными среди розничных инвесторов.

Глава SEC Гэри Генслер объявил, что регулятор проанализирует структуру рынка, в том числе роль высокоскоростных трейдеров в выполнении заказов многих мелких инвесторов и рост числа онлайн-брокеров, технологии которых побуждают людей к наращиванию торговли, пишет The Wall Street Journal.

"Вопрос в том, насколько эффективны наши фондовые рынки в свете технологических изменений и последних событий", - сказал он на отраслевой конференции.

Генслер предположил, что индивидуальные инвесторы могли бы получить более выгодные цены, если бы больше сделок совершалось на биржах. По его словам, всего около 53% общего оборота сделок в январе пришлось на биржи, в то время как остальная часть была заключена через высокоскоростных трейдеров, таких как Citadel Securities и Virtu Financial Inc., а также на частных торговых платформах (dark pools).

Растущая доля сделок, совершаемых за пределами публичных бирж (отчасти из-за роста активности индивидуальных трейдеров), вызывает опасения по поводу прозрачности торгов, отмечает WSJ. Биржи, в отличие от других мест торговли, раскрывают данные о заявках на покупку и продажу, публикуют данные о лучших ценах для каждой компании.

По словам руководителя SEC, формирование бенчмарка NBBO (лучшая цена на покупку и продажу в стране), на основе которого должны проводиться многие сделки частных инвесторов, может происходить некорректно из-за торговли, проходящей вне публичных бирж.

"Я считаю, что есть признаки ... того, что NBBO не является достаточно полным отражением рынка", - сказал Генслер.

Комиссия изучит вопрос о пересмотре методов расчета данного показателя, а также другие возможные изменения правил, связанных с тем, как биржи и брокеры котируют акции, добавил он.

Котировки акций Virtu в среду упали на 7,7% после выступления Генслера. На долю этой компании приходится 25-30% всех заказов на покупку и продажу акций от индивидуальных инвесторов в США. Более значительная доля только у Citadel Securities, которая не является публичной компанией.