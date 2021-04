Индексы Dow Jones и S&P 500 во вторник снизились после обновления рекордов

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Фондовый рынок США опустился по итогам торгов во вторник после того, как днем ранее индексы Dow Jones и S&P 500 обновили рекордный максимум.

Индикатор Dow Jones в понедельник поднялся на 1,13%, S&P 500 - на 1,44%. Nasdaq прибавил 1,67%. Поддержку фондовому рынку оказали статданные. Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в марте подскочил до рекорда. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый IHS Markit, в прошлом месяце увеличился до 60,4 пункта против 59,8 пункта в феврале.

Советник Сената США Элизабет Макдоноу в понедельник объявила, что демократы могут снова использовать процедуру бюджетного "примирения", которая позволяет принимать законы простым большинством голосов. Это может способствовать утверждению плана инфраструктурных инвестиций объемом $2,3 трлн, который ранее представил президент США Джон Байден, пишет MarketWatch.

Однако сенатор-демократ Джо Манчин высказался против повышения корпоративного налога до 28% с 21% для финансирования инфраструктурных расходов. Позиция Манчина говорит о трудностях, на которые может натолкнуться принятие плана, несмотря на использование бюджетного "примирения".

Между тем министр финансов США Джанет Йеллен поддержала введение минимального глобального корпоративного налога, сообщает The Wall Street Journal. Эта мера позволит избежать роста преимуществ иностранных компаний в случае повышения корпоративного налога в США и налоговой нагрузки на прибыль американских компаний за рубежом, отмечает газета.

Количество открытых вакансий в США в феврале выросло на 268 тыс. и составило 7,367 млн, свидетельствует опубликованный во вторник отчет министерства труда (JOLTS). Это максимальное значение с января 2019 года, отмечает Trading Economics. Аналитики ожидали меньшего увеличения числа открытых вакансий - до 6,995 млн.

Тем временем Международный валютный фонд (МВФ) во вторник улучшил прогноз роста мирового ВВП в 2021 году до 6% (в январе подъем оценивался в 5,5%, в октябре 2020 года - в 5,2%).

Акции Illumina Inc. во вторник подскочили на 7,8%. Ведущий производитель оборудования для секвенирования генома ожидает, что выручка по итогам первого квартала превысит $1 млрд благодаря рекордному числу заказов.

Бумаги Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. подорожали на 4,4%. Круизный оператор направил письмо в Центры по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), в котором изложил план возобновления плавания из портов США с 4 июля.

Котировки акций Phillips 66 опустились на 1,5%. Энергокомпания ухудшила прогноз финансовых показателей за первый квартал из-за заморозков, которые ранее привели к снижению нефтепереработки на побережье Мексиканского залива.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 96,95 пункта (0,29%) и составил 33430,24 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 3,97 пункта (0,1%) - до 4073,94 пункта.

Nasdaq Composite потерял 7,21 пункта и составил 13698,38 пункта.