Рынок акций РФ открылся ростом индексов РТС и МосБиржи на 0,3-0,4%

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник коррекционным ростом цен blue chips вслед за отскочившей вверх нефтью, хотя азиатские фондовые площадки подают негативные сигналы; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов выросли на 0,3-0,4%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3539,59 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1460,91 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1%.

Доллар стоит 76,33 рубля (-0,06 рубля), доходность 10-летних UST составляет 1,695% годовых (-1,5%).

Подорожали акции Polymetal (+1%), ПАО "Полюс" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), банка ВТБ (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), UC Rusal (+0,5%), "НЛМК" (+0,4%), "Северстали" (+0,4%), "Интер РАО" (+0,4%), "Яндекса" (+0,4%), "МТС" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "РусГидро" (+0,3%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Татнефти" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), расписки Ozon (+0,2%), бумаги Сбербанка (+0,1% и +0,4% "префы").

Подешевели расписки TCS Group (-0,3%), акции "Магнита" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), Московской биржи (-0,1%).

Во "втором эшелоне" подросли акции ПАО "Русская аквакультура" (+2,1%).

"Русская аквакультура" рассчитывает продолжить дивидендные выплаты в размере 30-50% чистой прибыли, а также планирует рассмотреть вопрос о продлении программы buyback, сообщил гендиректор компании Илья Соснов. Он напомнил, что в 2020 году компания впервые за 10 лет выплатила дивиденды, а также расширила программу выкупа акций.

"Русская аквакультура" в 2020 году сократила чистую прибыль на 4%, до 3,1 млрд руб., сообщила компания.

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник можно назвать нейтральным. Позитивом для рынка РФ является коррекционный отскок котировок нефти. Вероятно, что сектор нефти и газа будет восстанавливать потерянные накануне позиции, что приведет к общей положительной динамике индексов. Важным моментом для рубля станет выход данных по инфляции за март.

Нефть Brent вновь обнаружила сильную поддержку в районе $61 за баррель. Накануне котировки были под давлением, однако вторник приносит немного оптимизма. Великобритания планирует дальнейшее смягчение карантинных мер на фоне вакцинации - с 12 апреля будут открыты магазины, спортивные залы, парикмахерские и общественные парки. Фактически, США и Великобритания смогли реализовать массовую вакцинацию населения, что способствует более быстрому восстановлению экономики. Одновременно восстанавливается спрос на топливо.

По оценке исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ-Капитал" Артема Тузова, наращивание добычи альянсом ОПЕК+ в сочетании с увеличением производства сырья в Иране и разрастанием третьей волны пандемии в ЕС и АТР может привести к новому профициту сырья на рынке. В перспективе цены на нефть Brent могут опуститься ниже отметки $60 за баррель, если ОПЕК+ не вернется к ограничениям (такую возможность картель не отрицает). В краткосрочной перспективе индекс МосБиржи будет двигаться в коридоре 3470-3540 пунктов, индекс РТС - в рамках 1380-1470 пунктов, считает эксперт.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка Богдана Зварича, основным фактором для рынков в начале недели стал оптимизм по поводу восстановления американской экономики, что подтверждает статистика (индекс деловой активности в сфере услуг США от ISM за март). Инвесторы ожидают, что активное распространение вакцины позволит в ближайшее время побороть пандемию коронавируса. Это поспособствует возвращению экономики в привычное русло и ее дальнейшему активному восстановлению.

Плюс к этому, принятая программа поддержки американской экономики размером $1,9 трлн также должна способствовать ускорению ее восстановления. При этом опасения относительно разгона инфляции в Штатах несколько ослабли, что привело к коррекции казначейских облигаций США, доходность которых несколько снизилась, а доходность 10-летних бумаг пытается закрепиться ниже отметки 1,7%.

Фактором риска для мировых рынков продолжает оставаться ситуация с коронавирусом в отдельных странах и регионах. В частности, инвесторы обеспокоены ситуацией в Европе, где из-за начала третьей волны и медленного процесса вакцинации правительства ведущих стран вынуждены были пойти на продление и ужесточение карантинных ограничений, что ставит под сомнение темпы восстановления экономики региона. Однако последние данные показывают, что несмотря на локдауны в европейских странах, продолжает расти деловая активность в промышленности. При этом основной удар ограничения наносят по сектору услуг, в результате чего внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации данных по индексам деловой активности в этом секторе, которые выйдут в среду.

Учитывая противоречивый внешний фон утром во вторник, возможно возвращение покупок в российских акциях, что позволит индексу МосБиржи отыграть часть потерь предыдущей сессии и вернуться в середину диапазона 3500-3600 пунктов. Однако в дальнейшем, в случае возобновления негативной динамики в ценах на нефть, российский рынок может растерять часть утреннего роста, считает Зварич.

В США в понедельник фондовые индексы выросли на 1,1-1,7%, обновили максимумы Dow Jones (+1,1%) и S&P 500 (+1,4%) после публикации ряда статистических данных, усиливших надежды на скорое восстановление экономики США после пандемии.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в марте подскочил до рекордных 63,7 пункта при прогнозах роста до 59 пунктов с февральских 55,3 пункта. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый IHS Markit и также опубликованный в понедельник, в прошлом месяце увеличился до 60,4 пункта против 59,8 пункта в феврале, согласно окончательным данным. Это максимальное значение показателя с июля 2014 года. Предварительная оценка указывала на менее значительный рост показателя - до 60 пунктов.

В то же время заказы промышленных предприятий США в феврале сократились на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Снижение показателя зафиксировано впервые с апреля прошлого года, когда объем заказов рухнул на рекордные 13,5%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали сокращение заказов на 0,5%.

План инвестиций в инфраструктуру общим объемом $2,3 трлн, представленный президентом США Джо Байденом на прошлой неделе, как ожидается, усилит посткризисное восстановление американской экономики, темпы которого и без того опережают рост в других регионах.

Тем временем, сенатор-демократ Джо Манчин предупредил, что он и несколько его коллег в Сенате не поддержат план развития инфраструктуры, предложенный президентом Байденом, из-за несогласия с повышением корпоративного налога до 28%.

Федрезерв США 7 апреля обнародует протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 16-17 марта.

Во вторник в Азии преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,04%, биржи Гонконга закрыты), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,3%).

Пандемия по-прежнему вызывает серьезную обеспокоенность. Медицинские эксперты предупреждают, что Японии необходимо готовиться к четвертой волне COVID-19, поскольку страна отстает в вакцинации, пишет MarketWatch.

Аналогичные новые вспышки заболевания отмечаются и в других странах, включая Индию и Таиланд.

Потребительские расходы в Японии в феврале упали на 6,6% относительно того же месяца прошлого года из-за сокращения расходов на продукты питания, одежду, транспорт и развлечения. Спад был зафиксирован по итогам третьего месяца подряд и превысил средний прогноз аналитиков в 5,3%, сообщает Trading Economics.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в марте достиг максимума за последние три месяца - 54,3 пункта при прогнозах роста до 52,7 пункта с февральских 51,5 пункта. Индекс превышает пограничную отметку 50 пунктов уже 11 месяцев подряд.

Резервный банк Австралии сохранил базовую ставку на рекордно низкой отметке в 0,1% годовых по итогам апрельского заседания, как и ожидало большинство экспертов и экономистов. ЦБ подтвердил свое намерение придерживаться ультрамягкой денежно-кредитной политики по крайней мере до 2024 года.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром корректируются после падения накануне; цена Brent находится на $0,3 выше уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов МосБиржи в понедельник. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $62,88 за баррель (+1,2% и -4,2% накануне), майская цена WTI - $59,44 за баррель (+1,4% и -4,6% накануне).

На прошлой неделе страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), на столько же в июне, и еще на 440 тыс. б/с в июле. В целом за май-июль ОПЕК+ планирует выйти на уровни производства, которые планировались уже с января, а Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн б/с своей нефти, добычу которой она добровольно ограничила.

При том, что страны ОПЕК+ согласовали график наращивания производства нефти на три месяца, они оставили за собой возможность снижения добычи в случае необходимости.

На вторник, 6 апреля, запланирована встреча совместной комиссии по иранскому ядерному соглашению в Вене. Накануне США подтвердили, что примут в ней участие. Правительство Ирана призвало Вашингтон к полному и окончательному снятию американских санкций, которые, в частности, ограничивают экспорт иранской нефти. Добыча нефти в Иране упала с 3,55 млн баррелей в сутки в 2018 году до менее 2 млн б/с в 2020 году, сообщает S&P Global Platts.