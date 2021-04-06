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Фондовые индексы США обновили рекорды на признаках восстановления экономики

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы существенно выросли по итогам торгов в понедельник, при этом Dow Jones и S&P 500 завершили сессию на рекордных отметках после публикации ряда статистических данных, усиливших надежды на скорое восстановление экономики США после пандемии.

В минувшую пятницу торги на фондовом рынке США не проводились в связи с пасхальными праздниками. Биржи многих других стран оставались закрыты в понедельник. По итогам торгов в четверг американские фондовые индексы также выросли, а S&P 500 впервые в истории преодолел отметку в 4000 пунктов.

Статданные, опубликованные в пятницу, показали максимальный с августа рост числа рабочих мест в США в марте - на 916 тыс. Безработица в стране в прошлом месяце опустилась до минимальных за год 6% с 6,2% в феврале.

Между тем индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в марте подскочил до рекорда. Значение индикатора составило 63,7 пункта по сравнению с 55,3 пункта в предыдущий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM), обнародованные в понедельник. Аналитики в среднем ожидали менее значительного повышения - до 59 пунктов, сообщает Trading Economics.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг, рассчитываемый IHS Markit и также опубликованный в понедельник, в прошлом месяце увеличился до 60,4 пункта против 59,8 пункта в феврале, согласно окончательным данным. Это максимальное значение показателя с июля 2014 года. Предварительная оценка указывала на менее значительный рост показателя - до 60 пунктов.

В то же время заказы промышленных предприятий США в феврале сократились на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Снижение показателя зафиксировано впервые с апреля прошлого года, когда объем заказов рухнул на рекордные 13,5%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали сокращение заказов на 0,5%.

План инвестиций в инфраструктуру общим объемом $2,3 трлн, представленный президентом США Джо Байденом на прошлой неделе, как ожидается, усилит посткризисное восстановление американской экономики, темпы которого и без того опережают рост в других регионах.

В центре внимания рынков на этой неделе - заседание Резервного банка Австралии, которое пройдет 6 апреля. Кроме того, 7 апреля Федеральная резервная система (ФРС) обнародует протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) от 16-17 марта.

Акции компаний, которые сильно пострадали из-за кризиса, вызванного пандемией COVID-19, включая авиаперевозчиков и круизных операторов, продемонстрировали значительный рост в понедельник. Цена бумаг Delta Air Lines Inc. повысилась на 2,9%, Southwest Airlines Co. - на 2,7%, United Airlines Holdings Inc. - на 2,5%.

Delta Air отменила порядка 100 рейсов в минувшее воскресенье из-за нехватки сотрудников и была вынуждена отказаться от действующего запрета на заполнение средних пассажирских кресел в самолетах на воскресенье и понедельник. Американская авиакомпания сообщила, что за последние несколько дней число ее пассажиров превысило 1 млн, чего не было со времен до начала пандемии коронавируса.

Бумаги Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. прибавили в цене 7,2%. Американский круизный оператор направил письмо в Центры по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention), в котором изложил план возобновления плавания из портов США в июле.

Также заметно подорожали акции крупных технологических компаний. Котировки бумаг Facebook Inc. выросли на 3,4%, Alphabet Inc. - на 4,2%, Microsoft Corp. - на 2,8%.

Капитализация Tesla Inc. подскочила на 4,4%. Аналитики Wedbush Securities улучшили оценку акций американского производителя электромобилей благодаря более сильным, чем ожидалось, данным о поставках автомобилей за первый квартал. В пятницу Tesla сообщила, что в январе-марте отгрузила покупателям 184,8 тыс. автомобилей. Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, оценивал квартальные поставки Tesla в 168 тыс. машин.

Акции AMC Entertainment Holdings Inc. взлетели на 13,4%. Аналитик B. Riley Эрик Уолд повысил прогнозную цену и рекомендацию по бумагам компании, сославшись на хорошие кассовые сборы фильма "Годзилла против Конга" в Северной Америке.

Рыночная стоимость Pioneer Natural Resources Co. упала на 7,6%. Американский производитель сланцевых нефти и газа покупает более мелкого конкурента - DoublePoint Energy LLC. Сумма сделки составит $6,4 млрд с учетом долга DoublePoint в размере $900 млн, говорится в сообщении Pioneer.

Котировки акций американской GameStop Corp. снизились на 2,4%. Владелец сети магазинов видеоигр и потребительской электроники объявил о намерении разместить "по рыночной цене" 3,5 млн обыкновенных акций, что представляет собой около 5% находящихся в обращении бумаг, сообщает MarketWatch.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка вырос на 373,98 пункта (1,13%) и составил 33527,19 пункта, побив предыдущий рекорд на уровне 33171,37 пункта, установленный 9 марта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 58,04 пункта (1,44%) - до 4077,91 пункта, также достигнув нового рекорда.

Nasdaq Composite прибавил 225,49 пункта (1,67%) и составил 13705,59 пункта.

США Dow Jones S&P 500

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