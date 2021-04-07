Кабмин выделил 9 млрд руб. на субсидии производителям сахара и масла

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделило 9 млрд рублей на субсидии производителям сахара-песка и подсолнечного масла.

Как сообщает пресс-служба кабинета министров, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Решение касается компаний, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен на продукты. Это позволит зафиксировать стоимость 1 кг сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 литра масла - на уровне 95 и 110 рублей соответственно. Трансферты распределят на основании заявок, поступивших от регионов.

Ожидается, что по таким ценам будет реализовано не менее 600 тыс. литров масла и не менее 600 тыс. тонн сахара, уточняется в пресс-релизе.

Правительство также утвердило правила предоставления выплат. Документ устанавливает, что компании, зафиксировавшие цены, получат компенсации из расчета 10 рублей на 1 литр масла и 5 рублей на 1 кг сахара.

Ранее правительство продлило соглашения с участниками рынка о стабилизации цен. По сахару-песку они будут действовать до 1 июня, по подсолнечному маслу - до 1 октября 2021 года.

"Принятые решения входят в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный правительством по поручению президента России Владимира Путина. В рамках этой работы были скорректированы пошлины на ряд сельхозтоваров, созданы инструменты поддержки мукомолов и хлебопеков, усовершенствована система мониторинга цен. Для оперативного реагирования на ситуацию также была сформирована межведомственная рабочая группа под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова", - говорится в пресс-релизе.

Как заявил журналистам исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев, предоставление субсидий - "это, безусловно, взвешенное и очень своевременное решение".

"В текущей ситуации оно позволит компенсировать часть потерь, связанных с выполнением соглашения о стабилизации цен. Важно, что размер субсидии рассчитан корректно, исходя из рыночных реалий, - сказал он. - Таким образом, будут обеспечены условия для того, чтобы маслозаводы смогли в более комфортном режиме работать до нового сезона, когда будут сформированы системные и прозрачные для всех игроков меры регулирования рынка, и мы сможем закупать сырье по приемлемым для потребителя ценам".

Председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин подчеркнул, что в настоящее время сахарные заводы в полном объеме выполняют свои обязательства в рамках ценового соглашения.

"Поддержка государства является существенной помощью в период подготовки предприятий к новому производственному сезону, - сказал он. - Она также позволит решить ключевую задачу - увеличить посевы сахарной свеклы и производство свекловичного сахара. По нашим оценкам, сахара, выработанного из урожая свеклы 2021 года, будет достаточно для обеспечения потребностей не только внутреннего рынка, но и рынков стран - участниц Евразийского экономического союза".