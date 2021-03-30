Кабмин продлил срок действия ценовых соглашений по сахару и маслу

Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ продлило срок действия соглашений по стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло.

Как сообщает пресс-служба кабинета министров, соглашение о стабилизации цен на сахар-песок продлевается до 1 июня 2021 года, на подсолнечное масло - до 1 октября 2021 года. Такое постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Речь идет о специальных договорах, которые Минсельхоз и Минпромторг заключают с отраслевыми ассоциациями, а также с производителями товаров, поставщиками и торговыми сетями. Они фиксируют стоимость 1 кг сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 литра масла - на уровне 95 и 110 рублей соответственно", - уточняется в пресс-релизе.

Срок действия ранее заключенных соглашений истекал 1 апреля, что могло привести к удорожанию этих продуктов, говорится в документе.

"Принятое решение входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный правительством по поручению президента РФ Владимира Путина. В рамках этой работы были скорректированы пошлины на ряд сельхозтоваров, созданы инструменты поддержки мукомолов и хлебопеков, усовершенствована система мониторинга цен, - отмечает пресс-служба. - Для оперативного реагирования на ситуацию также была сформирована межведомственная рабочая группа под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова".

Как сообщалось, соглашения по фиксации цен на сахар и на подсолнечное масло были подписаны между Минсельхозом, Минпромторгом, поставщиками и ритейлерами 16 декабря 2020 года. До их продления в ведомствах говорили о том, что дальнейшая фиксация цен не предусматривается.

Но, как заявил на минувшей неделе глава Минэкономразвития Максим Решетников, соглашения продлеваются из-за рисков существенного роста цен на эти продукты после завершения срока действия данных договоренностей. "В последние две недели мы увидели риски существенного скачка цен в случае выхода из соглашений и поняли, что необходимы дополнительные меры", - сказал министр.