Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:25Заразились
на 08.04В России 4 614 834+8 672В мире 133 103 485+684 346

Российские банки выдали льготной ипотеки на 1,3 трлн рублей

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Около 450 тыс. кредитов на сумму 1,3 трлн рублей выдано в России по программе льготной ипотеки под 6,5%, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Причем подчеркиваю, что практически 20% этих средств было принесено как первоначальный взнос. То есть 200-250 млрд жители принесли своих собственных средств. И это, безусловно, позволило снизить серьезно ставку по ипотеке на круг", - сказал Хуснуллин на совещании у президента Владимира Путина о реализации посланий Федеральному собранию 2019 и 2020 годов.

По итогам 2020 года средняя стоимость ипотеки в стране составила 7,5% при плане 8% к 2024 году, отметил вице-премьер.

Для реализации этой задачи правительство использовало и другие механизмы. Так, 142 тыс. семей получили выплаты по 450 тыс. рублей при рождении третьего и последующего детей (63 млрд рублей суммарно); 130 тыс. человек взяли кредиты по программе семейной ипотеки под 6% (344 млрд рублей); еще 18 тыс. кредитов было выдано по программе дальневосточной ипотеки под 2% (66 млрд рублей) и 61 тыс. - по сельской ипотеке под 1-3% (на 115 млрд рублей суммарно).

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. В конце октября программа была продлена до 1 июля 2021 года. Кредитный лимит по программе составляет 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 6 млн рублей - в других регионах. Первоначальный взнос - 15%.

В настоящее время правительство рассматривает возможность продления льготной ипотеки для отдельных регионов, где реализация программы не привела к разгону цен на жилье.

Хуснуллин заявлял, что при принятии решения о продлении программы льготной ипотеки будет использоваться дифференцированный подход с учетом ситуации в каждом регионе РФ.

Марат Хуснуллин

Новости по теме

Новости

ФАС просит владельцев АЗС обосновать рост цен на топливо с начала года

"Вайлдберриз" вдвое сократил годовую чистую прибыль

Инвестиции в основной капитал в РФ в 2021 году могут вырасти на 3,1%

Инвестиции в основной капитал в РФ в 2021 году могут вырасти на 3,1%

Объем российского долгового рынка в 2020 году достиг 29% ВВП

В ООН отметили рекордный скачок мировых цен на продовольствие в марте

В ООН отметили рекордный скачок мировых цен на продовольствие в марте

Топ-менеджера пермского банка нашли мертвым на рабочем месте

ЦБ РФ до конца 2021 года создаст прототип платформы цифрового рубля

ЦБ РФ до конца 2021 года создаст прототип платформы цифрового рубля

Совкомбанк докапитализирует банк "Восточный" на 7 млрд рублей

Bloomberg сообщил об интересе Twitter к покупке Clubhouse

Bloomberg сообщил об интересе Twitter к покупке Clubhouse

ФАС и ЦБ согласовали покупку Совкомбанком банка "Восточный"

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');