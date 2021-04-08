Российские банки выдали льготной ипотеки на 1,3 трлн рублей

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Около 450 тыс. кредитов на сумму 1,3 трлн рублей выдано в России по программе льготной ипотеки под 6,5%, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Причем подчеркиваю, что практически 20% этих средств было принесено как первоначальный взнос. То есть 200-250 млрд жители принесли своих собственных средств. И это, безусловно, позволило снизить серьезно ставку по ипотеке на круг", - сказал Хуснуллин на совещании у президента Владимира Путина о реализации посланий Федеральному собранию 2019 и 2020 годов.

По итогам 2020 года средняя стоимость ипотеки в стране составила 7,5% при плане 8% к 2024 году, отметил вице-премьер.

Для реализации этой задачи правительство использовало и другие механизмы. Так, 142 тыс. семей получили выплаты по 450 тыс. рублей при рождении третьего и последующего детей (63 млрд рублей суммарно); 130 тыс. человек взяли кредиты по программе семейной ипотеки под 6% (344 млрд рублей); еще 18 тыс. кредитов было выдано по программе дальневосточной ипотеки под 2% (66 млрд рублей) и 61 тыс. - по сельской ипотеке под 1-3% (на 115 млрд рублей суммарно).

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. В конце октября программа была продлена до 1 июля 2021 года. Кредитный лимит по программе составляет 12 млн рублей в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 6 млн рублей - в других регионах. Первоначальный взнос - 15%.

В настоящее время правительство рассматривает возможность продления льготной ипотеки для отдельных регионов, где реализация программы не привела к разгону цен на жилье.

Хуснуллин заявлял, что при принятии решения о продлении программы льготной ипотеки будет использоваться дифференцированный подход с учетом ситуации в каждом регионе РФ.