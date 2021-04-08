Эксперты не ждут резкого замедления роста цен на жилье в РФ после проверок ФАС

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Проблему повышения цен на новостройки в России не удастся полностью решить проверками со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС), считают опрошенные "Интерфаксом" эксперты рынка.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин поручил ФАС проанализировать ситуацию на рынке жилищного строительства с точки зрения роста цен на новостройки. Он отметил, что в среднем цены на жилье в России выросли на 12%, при этом в некоторых регионах рост достигает 30%.

"Полагаю, поручение президента ФАС не изменит ситуацию с ценами на рынке жилья. Антимонопольная служба уже обращала внимание на эту тенденцию в конце прошлого года, указав на удорожание строительного металла как на основную причину повышения стоимости квадратного метра. В начале этого года была проведена проверка, которая установила, что имел место картельный сговор торговых компаний, работающих на рынке металла. Однако ни к каким долгосрочным последствиям это не привело - цены продолжают повышаться", - отметила управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая.

По ее словам, на увеличение стоимости жилья также повлияли ослабление рубля, ажиотажный спрос на фоне низких ипотечных ставок, сокращение предложения из-за реформы долевого строительства.

"Поэтому одними только мерами антимонопольного характера проблему решить не удастся", - подчеркнула Литинецкая.

При этом поручение президента послужит сигналом для определенных застройщиков, считает генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко.

"Как минимум, это послужит сигналом от президента для ряда застройщиков о том, что нельзя безосновательно поднимать стоимость жилья, особенно на тех региональных рынках, где конкурентная среда допускает риски возникновения различных сговоров между девелоперами", - отметил Алексеенко.

В свою очередь управляющий партнер компании "Векторстройфинанс" Андрей Колочинский считает, что для дальнейшего сдерживания цен на жилье не обязательно прибегать к административному регулированию цен.

"Достаточно создать благоприятные экономические условия для застройщиков: снизить налоговую базу, уменьшить стоимость проектного финансирование, субсидировать строительство объектов социальной инфраструктуры. Компании начнут строить больше, и в условиях высокой конкуренции и насыщения рынка цены сами выровняются", - отмечает Колочинский.

По мнению гендиректора девелоперской компании "СМУ-6 Инвестиции" Алексея Перлина, на рост цен влияют объективные факторы, которые нельзя устранить правительственными поручениями.

"Прежде всего, рост стоимости определяется высоким спросом. Последний в 2020 году был спровоцирован общей экономической неопределенностью, падением депозитных ставок, колебаниями курсов валют, действующей программой льготной ипотеки. Поэтому, конечно же, в повышении цен виноваты не девелоперы, а ажиотажный покупательский спрос - рынок просто не может жить по другим законам", - считает Перлин.