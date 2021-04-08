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Путин поручил ФАС проверить ситуацию с ростом цен на жилье

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) проанализировать ситуацию на рынке жилищного строительства с точки зрения роста его стоимости.

"В среднем по России цена выросла на 12%, но наибольшая динамика в Северной Осетии - на 30%, в Орловской области - на 19,7%, в Адыгее - на 19,3%, в Амурской области - 18,6%, в Рязанской области - на 17,6%, еще Дальний Восток подскочил. Конечно, необходимо создание дополнительного предложения на рынке жилищного строительства, но надо посмотреть на эту проблему с точки зрения ФАС", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

"Это не просто рост цены, это существенный рост", - подчеркнул президент.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что правительство подготовило меры по недопущению дальнейшего роста цен на жилье. Он отметил, что на повышение стоимости, в частности, повлияли запуск льготной ипотеки, приостановка строек в ряде регионов, срывы в поставках стройматериалов и их удорожание.

Программа льготной ипотеки на новостройки по ставке до 6,5% годовых заработала в середине апреля 2020 года и должна была завершиться 1 ноября. В конце октября программа была продлена до 1 июля 2021 года. В настоящее время правительство рассматривает возможность продления льготной ипотеки для отдельных регионов, где реализация программы не привела к разгону цен на жилье.

Владимир Путин ФАС

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