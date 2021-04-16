Хуснуллин поручил создать штаб по анализу роста цен на жилье

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил создать штаб по анализу роста цен на жилье, в который войдут представители Минстроя, Федеральной антимонопольной службы и "Главгосэкспертизы", сообщается в пятницу на сайте правительства.

"Мы уже проанализировали всю картину по ценам на жилье и видим, что ключевое влияние на них оказывает комплекс факторов, среди которых и рост цен на строительные материалы, и нехватка рабочей силы, и льготная ипотека, и ковид, и переход на проектное финансирование. (...) Это та информация, которая есть у нас сейчас, но мы просим вас собрать детально по всем регионам, чтобы иметь объективную картину по всей стране", - обратился Хуснуллин к представителям ФАС на совещании по росту цен на жилье.

Он отметил, что непростая ситуация складывается по строительным материалам.

"Кроме роста цен на жилье, это может привести к росту цен по госконтрактам. То же самое и с рабочей силой: я посещаю много регионов, и везде мне говорят о том, что людей не хватает", - подчеркнул вице-премьер.

В свою очередь глава ФАС Максим Шаскольский отметил, что в целом рынок жилищного строительства достаточно конкурентный и случаи картельных сговоров встречаются не часто. Тем не менее, ведомство проведет всестороннюю детальную проверку, чтобы определить все причины роста цен на жилье.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил ФАС проанализировать ситуацию на рынке жилищного строительства с точки зрения роста цен на новостройки. Он отметил, что в среднем цены на жилье в России выросли на 12%, при этом в некоторых регионах рост достигает 30%.