Нефть Brent подешевела до $63,09 за баррель

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть изменяются незначительно и разнонаправленно на торгах в пятницу на фоне неоднозначных сигналов для рынка.

Рост заболеваемости COVID-19 и новые локдауны оказывают давление на цены, в то время как запасы нефти снижаются, отмечает главный аналитик по сырьевому сектору Australia & New Zealand Banking Group Дэниэл Хайнс.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 по московскому времени в пятницу составляет $63,09 за баррель, что на $0,11 (0,17%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подорожали на $0,04 (0,1%) - до $63,2 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $59,62 за баррель, что на $0,02 (0,03%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии. В четверг стоимость этих контрактов опустилась на $0,17 (0,3%) - до $59,6 за баррель.

Министр нефти Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман заявил в интервью агентству Bloomberg в пятницу, что считает правильным последнее решение ОПЕК+ о наращивании добычи.

Ранее в этом месяце страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), на столько же в июне, и еще на 440 тыс. б/с в июле. В целом за май-июль ОПЕК+ планирует выйти на уровни производства, которые планировались уже с января, а Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн б/с своей нефти, добычу которой она добровольно ограничила.

"Это хорошее решение, - заявил Абдулазиз бен Сальман в четверг. - Сейчас ничто не беспокоит ни нас, ни наших коллег по ОПЕК+. Однако если ситуация на рынке ухудшится, мы всегда можем повернуть назад".

Соглашение, по его словам, включает механизм, который позволит "наращивать, замораживать и сокращать добычу".