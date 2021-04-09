Российские биржевые индексы снизились на геополитических рисках

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций завершил торги пятницы снижением на фоне геополитической напряженности вокруг Востока Украины и сохраняющихся опасений о новых антироссийских санкциях. Откат сдерживался ослаблением рубля и ростом бумаг "Норникеля" на корпоративных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи снизился на 0,6%, до 3486,03 пункта. Индекс РТС упал на 1,6%, до 1417,77 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 3,8%.

Доллар подорожал на 61 копейку, до 77,46 рубля. Доходность 10-летних US Treasuries вечером в пятницу составила 1,641% годовых (+0,5%).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 2-3,3%, доллар подорожал на 91 копейку.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила 9 апреля, что США объявят о санкциях против России не ранее следующей недели. Псаки напомнила, что на завершение работы над ответными мерами на действия России в любом случае потребуются "недели, а не месяцы".

Подешевели в пятницу акции "АЛРОСА" (-3,8%), "Газпром нефти" (-2,4%), "Роснефти" (-2%), "Татнефти" (-2%), "Яндекса" (-1,5%), "РусГидро" (-1,4%), Сбербанка (-1,3% и -0,6% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-1,1% и -0,8% "префы"), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "Газпрома" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), ВТБ (-0,9%), "Аэрофлота" (-0,8%), "Московской Биржи" (-0,7%), расписки TCS Group (-0,7%), бумаги "Северстали" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,5%), "МТС" (-0,2%).

"АЛРОСА" сообщила, что в марте реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $357 млн, что на 4% ниже уровня февраля ($372 млн). Годом ранее продажи были на низком уровне ($153 млн), так как спрос обвалился из-за пандемии. Запасы бриллиантов в отрасли находятся на комфортных уровнях, в то время как запасы алмазного сырья подходят к низким значениям, сообщил заместитель генерального директора "АЛРОСА" Евгений Агуреев.

Подорожали акции "Норникеля" (+2,5%), "Магнита" (+1,2%), Polymetal (+1,2%), расписки Ozon (+1%), ПАО "Полюс" (+0,7%), "НЛМК" (+0,6%), "ММК" (+0,5%), UC Rusal (+0,4%), АФК "Система" (+0,3%).

Совет директоров "Норникеля" рекомендовал выплатить по результатам 2020 года 1021,22 рубля (около $13,25 по курсу ЦБ на вторник) на одну обыкновенную акцию, сообщила компания. Всего на выплаты может быть направлено 161,6 млрд руб. (около $2,1 млрд). Отсечку реестра акционеров под дивиденды совет директоров предложил установить 1 июня.

Кроме того, основные акционеры "Норникеля" - "Интеррос", "Русал" и Crispian - достигли предварительной договоренности о поддержке проведения обратного выкупа акций "Норникеля" на сумму до $2 млрд до конца 2021 года, сообщила компания. Цель обратного выкупа - поддержка рыночной капитализации компании.

По оценке инвестиционного стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Ивана Малины, суммарные выплаты акционерам "Норникеля" по итогам 2020 года были предложены выше ожиданий. Совет директоров рекомендовал направить на выплаты дивидендов 50% свободного денежного потока, что меньше базового сценария, ожидаемого рынком (60% EBITDA) примерно на $1 млрд. Однако основные акционеры компании достигли предварительного соглашения об обратном выкупе акций на $2 млрд до конца года. Таким образом, общие выплаты акционерам могут быть на $1 млрд выше ожиданий, считает эксперт.

В США в четверг индексы акций выросли на 0,2-1%, при этом индикатор S&P 500 (+0,4%, до 4097 пунктов) достиг очередного рекорда на фоне ралли акций технологических компаний.

Инвесторы по большей части проигнорировали худшие, чем ожидалось, данные о числе заявок на пособие по безработице в США, сфокусировавшись на перспективах возобновления экономической активности, пишет Trading Economics.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло до 744 тысяч, тогда как эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 680 тысяч. Рост показателя фиксируется вторую неделю подряд после его падения до минимума с начала пандемии на неделе, завершившейся 20 марта.

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций, за исключением Японии (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,9%, гонконгский Hang Seng потерял 1,1%) после публикации статистики об усилении инфляции в Китае; в Европе динамика индексов смешанная (индекс FTSE просел на 0,4%, DAX, CAC 40 растут на 0,1-0,2%) и "плюсует" Америка (индекс S&P 500 прибавил 0,2% и впервые превысил 4100 пунктов).

Потребительские цены (индекс CPI) в КНР в марте выросли на 0,4% в годовом выражении (максимум с октября 2020 года) при прогнозах роста на 0,3% после снижения на 0,2% в феврале. Потребительские цены в марте снизились на 0,5% относительно предыдущего месяца после подъема на 0,6% в феврале.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце подскочили на 4,4% в годовом выражении (максимальный рост с июля 2018 года) при прогнозах роста на 3,5% после февральского роста на 1,7%.

США добавили в список структур, в отношении которых действуют экспортные ограничения, семь китайских фирм и лабораторий, задействованных в создании суперкомпьютеров для нужд вооруженных сил КНР, сообщила The Washington Post.

На нефтяном рынке цены к вечеру просели. К 18:50 июньские фьючерсы на Brent снижались на 0,2%, до $63,1 за баррель, майские фьючерсы на WTI дешевели на 0,2%, до $59,48 за баррель.

Министр нефти Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман заявил в интервью агентству Bloomberg в пятницу, что считает правильным последнее решение ОПЕК+ о наращивании добычи, однако если ситуация на рынке ухудшится, "мы всегда можем повернуть назад".

Ранее в этом месяце страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), на столько же в июне, и еще на 440 тыс. б/с в июле. В целом за май-июль ОПЕК+ планирует выйти на уровни производства, которые планировались уже с января, а Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн б/с своей нефти, добычу которой она добровольно ограничила.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Ковровский механический завод" (-18,5%), "префы" ПАО "Казаньоргсинтез" (-5,2%), акции ПАО "Таттелеком" (-4,9%), "Камчатскэнерго" (-2,8%), "префы" "Башнефти" (-2,7%), акции "КАМАЗа" (-2,7%).

Подорожали бумаги "Объединенной вагонной компании" (+6,1%), "Иркута" (+3,3%), "префы" ТКЗ "Красный котельщик" (+2%), акции ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+1,8%), "Юнипро" (+1,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 86,01 млрд рублей (из них 23,98 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 10,56 млрд рублей - на обыкновенные бумаги Сбербанка и 6,56 млрд рублей - на акции "ЛУКОЙЛа").