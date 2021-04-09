Рынок акций РФ открылся снижением индексов на внешнем негативе

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в пятницу снижением цен большинства blue chips на фоне негативных сигналов с внешних торговых площадок, стабилизации нефти (Brent торгуется у $63 за баррель) и затишья в санкционной риторике США; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1-0,6% во главе с расписками Ozon.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3504,79 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1431,69 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 1,4%.

Доллар вырос до 77,13 рубля (+0,28 рубля), процентная ставка 10-летних US Treasuries в пятницу составляет 1,653% годовых (+1,3%).

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила ранее, что США объявят о санкциях против РФ не ранее следующей недели. Псаки напомнила, что на завершение работы над ответными мерами на действия России в любом случае потребуются "недели, а не месяцы".

Подешевели расписки Ozon (-1,4%), акции ПАО "Полюс" (-0,7%), Московской биржи (-0,5%), Polymetal (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), ВТБ (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Яндекса" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), Сбербанка (-0,2%), "Сургутнефтегаза" (-0,2% и -0,3% "префы"), "МТС" (-0,2%), "ММК" (-0,2%), UC Rusal (-0,2%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).

Подорожали акции "Северстали" (+0,6%), АФК "Система" (+0,6%), расписки TCS Group (+0,6%), бумаги "НЛМК" (+0,3%), "Роснефти" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "Интер РАО" (+0,3%), "Магнита" (+0,1%).

Оценки аналитиков

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром в пятницу слабо негативный: большинство азиатских индексов торгуется в "минусе". В Китае отмечается резкий рост цен производителей, что повышает риски инфляции и ответных действий властей. Минторг США включил еще 7 китайских технологичных организаций в "черный список". Нефть и металлы снижаются, что уже непосредственно касается российского рынка, поэтому в начале дня можно ожидать слабости индексов и рубля. "АЛРОСА" опубликует отчетность по РСБУ за первый квартал, "Сургутнефтегаз" отчитается за IV квартал и 2020 год по МСФО.

По словам начальника отдела анализа рынков ИГ "Универ-Капитал" Елены Шишкиной, европейский фондовый рынок достиг в четверг рекордного максимума на фоне оптимизма в отношении вызванного мировым стимулированием экономического восстановления. В США ралли в технологическом секторе привело S&P 500 к новому историческому максимуму, участники рынка рассчитывают на то, что ФРС сохранит мягкую денежную политику.

В последний рабочий день недели внимание инвесторов привлечет ряд макроданных - Германия и Франция опубликуют данные по объему промпроизводства за февраль, в США выйдет индекс цен производителей за март. Американский рынок акций продолжает рваться вверх, и пока нет серьезных сдерживающих факторов, как минимум, до стартующего на следующей неделе сезона квартальной отчетности, отмечает Шишкина.

В США в четверг индексы акций выросли на 0,2-1%, при этом индикатор S&P 500 (+0,4%, до 4097 пунктов) достиг очередного рекорда на фоне ралли акций технологических компаний.

Инвесторы по большей части проигнорировали худшие, чем ожидалось, данные о числе заявок на пособие по безработице в США, сфокусировавшись на перспективах возобновления экономической активности, пишет Trading Economics.

Заявления главы ФРС

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в четверг подтвердил свои ожидания, что ускорение инфляции в текущем году будет носить временный характер. Пауэлл отметил, что восстановление экономики США после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, остается неполным и неравномерным. Он призвал людей вакцинироваться и продолжать придерживаться социального дистанцирования, добавив, что новые волны заболеваемости замедлят восстановление экономики США, хотя их последствия, вероятно, будут менее значительными, чем это было в начале пандемии.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе выросло до 744 тыс., тогда как эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 680 тыс. Рост показателя фиксируется вторую неделю подряд после его падения до минимума с начала пандемии на неделе, завершившейся 20 марта.

В пятницу в Азии преобладает негативная динамика индексов акций, за исключением Японии (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,3%), стагнируют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне четверга) после публикации статистики об усилении инфляции в Китае.

Потребительские цены (индекс CPI) в КНР в марте выросли на 0,4% в годовом выражении (максимум с октября 2020 года) при прогнозах роста на 0,3% после снижения на 0,2% в феврале. Потребительские цены в марте снизились на 0,5% относительно предыдущего месяца после подъема на 0,6% в феврале.

Цены производителей (индекс PPI) в КНР в прошлом месяце подскочили на 4,4% в годовом выражении (максимальный рост с июля 2018 года) при прогнозах роста на 3,5% после февральского роста на 1,7%.

США добавили в список структур, в отношении которых действуют экспортные ограничения, семь китайских фирм и лабораторий, задействованных в создании суперкомпьютеров для нужд вооруженных сил КНР, сообщило в четверг издание The Washington Post.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены утром в пятницу проседают; цена нефти Brent находится на $0,2 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии основных торгов рынка акций РФ в четверг. Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $63,01 за баррель (-0,3% и +0,1% в четверг), майская цена WTI - $59,5 за баррель (-0,2% и -0,3% накануне).

Министр нефти Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман заявил в интервью агентству Bloomberg в пятницу, что считает правильным последнее решение ОПЕК+ о наращивании добычи, однако если ситуация на рынке ухудшится, "мы всегда можем повернуть назад".

Ранее в этом месяце страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти в мае на 350 тыс. баррелей в сутки (б/с), на столько же в июне, и еще на 440 тыс. б/с в июле. В целом за май-июль ОПЕК+ планирует выйти на уровни производства, которые планировались уже с января, а Саудовская Аравия вернет на рынок 1 млн б/с своей нефти, добычу которой она добровольно ограничила.