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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:44Заразились
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Глава ФРС счел неравномерную COVID-вакцинацию риском для восстановления экономики

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Неравномерная вакцинация людей в мире от коронавируса COVID-19 является серьезным риском для восстановления глобальной экономики, заявил председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл в ходе выступления на онлайн-мероприятии в рамках весенних встреч Международного валютного фонда (МВФ).

"Экономическая активность в мире не сможет полностью восстановиться до тех пор, пока распространение коронавируса не будет повсеместно взято под контроль", - сказал Пауэлл.

Пандемия коронавируса

Пауэлл отметил, что восстановление экономики США после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, остается неполным и неравномерным. Он призвал людей вакцинироваться и продолжать придерживаться социального дистанцирования, добавив, что новые волны заболеваемости замедлят восстановление американской экономики, хотя их последствия, вероятно, будут менее значительными, чем это было в начале пандемии.

Руководители ФРС неоднократно подчеркивали, что американской экономике по-прежнему необходимы стимулы от Центробанка, несмотря на то, что ее перспективы улучшаются.

Пауэлл заявил в четверг, что Федрезерв должен увидеть "реальный прогресс" в движении экономики к поставленным целям, прежде чем начать сокращать действующую программу выкупа активов.

По итогам заседания, прошедшего 16-17 марта, американский ЦБ пообещал, что продолжит ежемесячно выкупать активы на сумму $120 млрд.

Пауэлл в своем выступлении в четверг подчеркнул, что уверенно смотрит в будущее.

"Есть ряд факторов, которые, вместе взятые, поддерживают улучшение перспектив американской экономики, в том числе, ускорения темпов роста ВВП и занятости", - сказал он.

"Я бы хотел отметить существенные бюджетные стимулы, а также тот факт, что вакцинация теперь движется быстро и позволит полностью открыть американскую экономику в очень скором времени", - заявил Пауэлл.

Хроника 27 января 2020 года – 08 апреля 2021 годаЭкономический кризис
ФРС США США Джером Пауэлл МВФ Коронавирус

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