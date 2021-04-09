"Роснефть" передала свою долю в "Ванкорнефти" в "Восток Ойл"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - "Роснефть" передала свою долю в АО "Ванкорнефть", которым компания владеет совместно с индийским консорциумом, в "Восток Ойл".

"На отчетную дату передано 5 959 722 акции от ПАО "Роснефть" в ООО "Восток Ойл", - следует из отчета "Ванкорнефти" за 2020 год.

Уставный капитал "Ванкорнефти" разделен на 11 млн 895 тыс. 655 акций.

В феврале "Роснефть" сообщала, что стала осуществлять косвенный контроль в "Ванкорнефти", но не уточняла подробностей. В пресс-службе компании не стали комментировать эту информацию.

"Ванкорнефть" владеет ключевым месторождением Ванкорского кластера - Ванкорским. В 2020 году на месторождении было добыто 11,3 млн тонн нефти, что на 19% ниже уровня предыдущего года.

С 2016 года индийским компаниям (ONGC Videsh Ltd., Oil India Limited, Indian Oil Corporation и Bharat Petroresources) принадлежит 49,9% "Ванкорнефти".

Проект "Восток Ойл", который "Роснефть" продолжает наполнять активами, является для компании стратегическим. В "Восток Ойл" входят активы "Роснефти" на севере Красноярского края: Западно-Иркинский участок с запасами нефти 0,5 млрд тонн, месторождения Ванкорского кластера, Пайяхское месторождение с запасами более 1 млрд тонн нефти. Кроме того, "Восток Ойл" активно участвует в аукционах на недра на севере Красноярского края. К настоящему моменту на балансе актива уже порядка 20 лицензий.

"Роснефть" пообещала уже в 2024 году отгружать с "Восток Ойла" 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути (СМП). Ожидается, что "Восток Ойл" в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн нефти, во второй - до 100 млн тонн.

В конце 2020 года международный трейдер Trafigura объявил о завершении сделки приобретения у "Роснефти" 10% в "Восток Ойле" за 7 млрд евро. Компания рассчитывает на привлечение в проект новых инвесторов.