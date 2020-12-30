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Trafigura объявила о закрытии сделки покупки 10% "Восток Ойла"

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Швейцарская Trafigura объявила о завершении сделки приобретения у "Роснефти" 10% в "Восток Ойле".

Согласно сообщению трейдера, сделка совершена через ее 100%-ную компанию. "Приобретение финансируется в основном частью за счет долгосрочного долгового финансирования, предоставленного предприятию", - уточняет Trafigura.

"Инвестиции обеспечивают Trafigura доступ к новому крупному нефтедобывающему региону мирового класса на Таймыре, включающему Ванкорский и Пайяхинский кластеры, с запасами высококачественной нефти примерно в 6 млрд тонн. Они также основаны на давних коммерческих отношениях между Trafigura и "Роснефтью", обеспечивая доступ к долгосрочным поставкам нефти, в том числе от "Восток Ойла", – добавляет швейцарский трейдер.

Параллельно с объявлением Trafigura в ЕГРЮЛ появилась информация о новом владельце 10% "Восток Ойла" – сингапурской (популярная у сырьевых трейдеров юрисдикция) "Сиби Энтерпрайсис ПТЕ", доля "Роснефти" снизилась до 90%.

В "Восток Ойл" вошли активы "Роснефти" на севере Красноярского края, флагманским стал Западно-Иркинский участок с запасами нефти 0,5 млрд тонн. Также "Роснефть" перевела на "Восток Ойл" 14 лицензий и месторождения Ванкорского кластера с ресурсами около 2 млрд т н.э. Кроме того, "Роснефть" сообщила о приобретении "Таймырнефтегаза" – держателя лицензии на Пайяхское месторождение с запасами на госбалансе более 1 млрд тонн нефти. Ранее этот актив, который должен стать одним из ключевых в проекте, принадлежал "Нефтегазхолдингу" Эдуарда Худайнатова.

Как ожидается, "Восток Ойл" в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн нефти, во второй – до 100 млн тонн. При этом "Роснефть" пообещала уже в 2024 году отгружать с "Восток Ойла" 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути (СМП).

Trafigura Роснефть Восток Ойл

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