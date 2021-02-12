"Роснефть" получила 7 млрд евро от Trafigura за 10% "Восток Ойла"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - "Роснефть" в декабре 2020 года заключила сделку по продаже 10% в ООО "Восток Ойл" международному трейдеру Trafigura за 7 млрд евро, говорится в отчете российской компании по МСФО.

В "Восток Ойл" входят активы "Роснефти" на севере Красноярского края: Западно-Иркинский участок с запасами нефти 0,5 млрд тонн, месторождения Ванкорского кластера. С недавнего времени в "Восток Ойл" вошло Пайяхское месторождение с запасами более 1 млрд тонн нефти. Кроме того, "Восток Ойл" активно участвует в аукционах на недра на севере Красноярского края. К настоящему моменту на балансе актива уже 17 лицензий.

"Роснефть" пообещала уже в 2024 году отгружать с "Восток Ойла" 30 млн тонн нефти по Северному морскому пути (СМП). Ожидается, что "Восток Ойл" в рамках первой очереди обеспечит добычу, перевалку и транспортировку 50 млн тонн нефти, во второй - до 100 млн тонн.