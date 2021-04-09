"Интеррос" определится с участием в buyback "Норникеля" после объявления условий

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Холдинг "Интеррос" Владимира Потанина определится, будет ли участвовать в buyback "Норникеля" на $2 млрд, после того, как совет директоров ГМК примет решение по срокам и условиям, сказал "Интерфаксу" представитель "Интерроса".

"Норникель" ранее 9 апреля сообщил, что основные акционеры компании - "Интеррос", "Русал" и Crispian - достигли предварительной договоренности об обратном выкупе акций "Норникеля" до конца года на сумму до $2 млрд (около 4,1% акций).

Этот вопрос будет вынесен на совет директоров "Норникеля". Цель обратного выкупа - поддержка рыночной капитализации компании и запуск программы стимулирования сотрудников, на которую "Норникель" хочет направить 0,5% уставного капитала.

По оценке "Атона", buyback должен способствовать увеличению стоимости акций "Норникеля" при условии, что бумаги будут выкупаться на рынке (в этом случае пользу получат все акционеры, включая "Русал"), а казначейские акции, оставшиеся после программы стимулирования, будут позднее погашены.

Объем buyback соответствует 4,1% акций "Норникеля" или 11% от free float, подсчитал "Атон".

"Интеррос" Владимира Потанина сейчас владеет около 34,6% акций "Норникеля". "Русал" контролирует 27,8%. Доля Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова - 4,2% акций. Free float "Норникеля" - около 33%.