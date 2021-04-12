Индексы S&P 500 и Dow Jones обновили рекорды

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Фондовый рынок США в пятницу вырос, при этом индикаторы S&P 500 и Dow Jones обновили рекордные максимумы.

По итогам минувшей недели фондовые индексы США также продемонстрировали рост: Dow Jones прибавил 2%, S&P 500 - около 2,7%. Nasdaq поднялся на 3,1%.

Повышение рынка акций в пятницу наблюдалось, несмотря на рост доходности казначейских облигаций США. Доходность десятилетних US Treasuries поднялась до 1,66% с 1,629% годовых днем ранее.

Заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Ричард Кларида в пятницу заявил в интервью Bloomberg Television, что он ожидает волатильного восстановления экономики США в этом году.

Кларида также отметил, что одним из условий для повышения процентных ставок будет ускорение инфляции до целевого уровня в 2% и сохранение таких темпов как минимум год или около того. По его словам, прогноз ФРС состоит в том, что в этом году инфляция на какое-то время поднимется выше 2%, а затем "вернется в конце этого года примерно к 2%".

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл днем ранее заявил, что неравномерная вакцинация людей в мире от коронавируса COVID-19 является серьезным риском для восстановления глобальной экономики.

Пауэлл также отметил, что восстановление экономики США после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, остается неполным и неравномерным.

Цены производителей в США (индекс PPI) в марте выросли на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства труда страны. Аналитики ожидали роста показателя на 0,5%, согласно Trading Economics. Относительно марта 2020 года индекс PPI поднялся на 4,2% при ожидавшемся росте на 3,8%. Подъем показателя стал максимальным с сентября 2011 года.

Между тем инвесторы ожидают начала сезона корпоративной отчетности, который, скорее всего, определит движение рынка акций в ближайшие недели, отмечает WSJ.

Акции Honeywell International Inc. в пятницу подорожали на 3,2% после того, как аналитики Deutsche Bank повысили рекомендации для акций компании до "покупать" с "держать".

Котировки Levi Strauss & Co. выросли на 2,6%. Скорректированная прибыль производителя одежды в первом квартале 2021 финансового года составила $0,34 на акцию, что на $0,09 выше консенсус-прогноза.

Стоимость бумаг Southwest Airlines Co. снизилась на 0,1%, хотя авиакомпания объявила, что возвращает на работу более 2700 бортпроводников в связи с ожиданиями роста перевозок летом.

Рыночная стоимость Boeing Co. сократилась на 1%. Авиастроительный концерн попросил некоторых клиентов проверить электросистемы самолетов 737 MAX. Запрет на эксплуатацию этих самолетов действовал с марта 2019 года по ноябрь 2020 года в связи с двумя авиакатастрофами, отмечает CNN.

Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 297,03 пункта (0,89%) и составил 33800,6 пункта.

Standard & Poor's 500 поднялся на 31,63 пункта (0,77%) - до 4128,8 пункта. Индикатор впервые завершил торги на отметке выше 4100 пунктов.

Nasdaq Composite прибавил 70,88 пункта (0,51%) и составил 13900,19 пункта.