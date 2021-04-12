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Зампредседателя ФРС ожидает волатильного восстановления экономики США в этом году

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Ричард Кларида ожидает, что восстановление экономики США в этом году может оказаться волатильным.

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Курс денежно-кредитной политики будет определяться тем, как экономика страны движется к целям Федерезва в отношении занятости и темпов роста потребительских цен, заявил он в интервью Bloomberg Television в пятницу.

Одним из условий для повышения процентных ставок будет ускорение инфляции до целевого уровня в 2% и сохранение таких темпов как минимум год или около того, отметил Кларида.

Данные об инфляции в конце этого года будут иметь ключевое значение для определения того, будет ли ожидаемый в ближайшие месяцы рост потребительских цен временным или продолжительным, также сказал он.

По его словам, прогноз ФРС состоит в том, что в этом году инфляция на какое-то время поднимется выше 2%, а затем "вернется в конце этого года примерно к 2%".

Кларида сказал, что у Федрезерва есть много возможностей для общения с рынком и широкой общественностью в том случае, если ЦБ будет рассматривать возможность изменения ДКП. Он также выразил уверенность в том, что ФРС будет держать инфляцию под контролем.

"В случае появления рисков, что инфляция начнет подниматься выше уровня, соответствующего нашему понятию ценовой стабильности, у нас найдутся инструменты для решения этой проблемы, и я уверен, что мы это сделаем", - сказал он.

США ФРС Ричард Кларида

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