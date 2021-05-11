Суд вернул АСВ иск на 210,5 млрд рублей к Алексею Хотину

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы вернул Агентству по страхованию вкладов (АСВ) иск на 210,5 млрд рублей к бывшему бенефициару банка "Югра" Алексею Хотину и связанным с ним компаниям, свидетельствуют материалы суда.

Иск вместе с приложенными документами суд возвратил представителю представителю конкурсного управляющего банка "Югра" Дмитрия Пастушенко. Определение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

В числе ответчиков в иске фигурировали нефтяные компании "Дулисьма", "Русь-Ойл", "Каюм Нефть", "Хортица" и еще ряд других активов, связанных с Хотиным.

В апреле первый замглавы АСВ Андрей Мельников говорил журналистам, что госкорпорация в целом понимает, что собой представляет имущество бенефициаров "Югры".

"У нас пересечений по залогам (с другими кредиторами - ИФ) нет, у нас достаточно длительные будут судебные процессы по оспариванию сомнительных сделок, там "Дулисьма", "Хортица" и другие разные компании. Там, может быть, с кем-то будем пересекаться, вполне возможно, если кто-то их кредитовал. Но в целом залоги у нас свои, на них никто не претендует", - отметил Мельников.

Банк России ввел временную администрацию в банк "Югра", основным собственником которого был Алексей Хотин, и мораторий на удовлетворение требований кредиторов с 10 июля 2017 года, а с 28 июля 2017 года отозвал у "Югры" лицензию.

Крах банка, который на конец первого квартала 2017 года занимал 33-е место по размеру активов и 12-е место по объему средств физлиц в рэнкинге "Интерфакс-100", стал крупнейшим страховым случаем в истории России с выплатами вкладчикам на сумму около 173 млрд рублей.

В сентябре 2018 года, Арбитражный суд Москвы по заявлению ЦБ признал "Югру" банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство, утвердив конкурсным управляющим АСВ. Две вышестоящие инстанции подтвердили это решение.

На дату признания банка банкротом его активы, по данным АСВ, составляли 34 млрд рублей, а обязательства - 194,87 млрд рублей. Представители собственников не соглашались с этими оценками. По их данным, на дату отзыва лицензии активы составляли 232,5 млрд рублей, обязательства - 196,5 млрд рублей.

В апреле 2019 года Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Хотина, бывших председателя правления Дмитрия Шиляева и президента банка Алексея Нефедова по уголовному делу о растрате 7,5 млрд рублей.

Хотину вменяется особо крупная растрата средств "Югры" (ч. 4 ст. 160 УК). Изначально речь о шла о 7,5 млрд рублей, однако затем сумма увеличилась более чем до 20 млрд рублей.