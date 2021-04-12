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Российские подразделения Toyota и Nissan получили миллиардные убытки от продаж

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Тойота Мотор" (российское подразделения японского автоконцерна Toyota) сообщило, что в 2020 году увеличило чистую прибыль по РСБУ на 22,3% по сравнению с 2019 годом, до 10 583,124 млн рублей.

Выручка компании сократилась на 11,7%, до 263 900,227 млн рублей. Убыток от продаж составил 1 585,457 млн рублей против прибыли от продаж в 3 654,242 млн рублей в 2019 году. Прибыль до налогообложения выросла на 2,2%, до 11 340,37 млн рублей.

ООО "Ниссан Мэнуфакчуринг Рус" (российское подразделение компании, занимается производством и дистрибуцией автомобилей марки) в 2020 году сократило выручку на 8,6%, до 98 656,802 млн рублей. Чистый убыток уменьшился в 3,8 раза, до 2 213,362 млн рублей, убыток от продаж сократился в 4,2 раза, до 1 305,54 млн рублей. Убыток до налогообложения также сократился в 4,2 раза, до 2 160,612 млн рублей.

ООО "Тойота Мотор" зарегистрировано в 2001 году. Филиалом компании является завод Toyota в Петербурге. Предприятие введено в эксплуатацию в конце 2007 года, выпускает модели RAV4 и Camry. Мощности рассчитаны на выпуск 100 000 автомобилей в год.

Открытие завода Nissan в Петербурге состоялось в июне 2009 года. Объем инвестиций в первую очередь составил $200 млн, в расширение - 167 млн евро. Предприятие выпускает модели X-Trail, Murano и Qashqai. Мощность составляет 100 000 автомобилей в год. В 2020 году завод сократил производство на 26,7% по сравнению с 2019 годом - до 38 350 автомобилей.

Nissan Toyota Петербург Тойота Мотор Ниссан Мэнуфакчуринг

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