Toyota удвоила квартальную чистую прибыль

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. увеличил чистую прибыль в IV финансовом квартале (завершился в конце марта) более чем вдвое в годовом измерении, до 777,1 млрд иен ($7,15 млрд) по сравнению с 327,3 млрд иен годом ранее.

Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 575,06 млрд иен.

Квартальная выручка Toyota увеличилась на 11%, до 7,69 трлн иен.

Операционная прибыль выросла на 91%, до 689,8 млрд иен. В Японии операционная прибыль повысилась на 3,6%, до 368,3 млрд иен, в Северной Америке она составила 69,6 млрд иен против убытка в 70,7 млрд иен годом ранее.

По итогам финансового года, завершившегося 31 марта, Toyota увеличила чистую прибыль на 10%, до 2,25 трлн иен. Годовая выручка автопроизводителя сократилась на 9%, до 27,21 трлн иен, операционная прибыль - на 8%, до 2,2 трлн иен.

Продажи автомобилей Toyota в минувшем фингоду снизились на 14,6%, до 7,646 млн автомобилей. Реализация автомобилей в Японии уменьшилась на 5,1%, за рубежом - на 17,8%.

Снижение продаж связано, преимущественно, с последствиями приостановки работы предприятий и дилерских центров по всему миру из-за ограничений, действовавших на пике пандемии, отмечают в компании.

Согласно прогнозу Toyota, в текущем фингоду, стартовавшем в апреле 2021 года, продажи автомобилей достигнут 8,7 млн. Компания ожидает увеличения чистой прибыли в текущем году на 2,4%, до 2,3 трлн, выручки - на 10%, до 30 трлн.

Акции Toyota подорожали на 2,2% по итогам торгов в среду. С начала 2021 года их стоимость выросла на 7%.