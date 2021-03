"Санкт-Петербургская биржа" начала торги иностранными акциями

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - "Санкт-Петербургская биржа" с понедельника запускает дополнительную утреннюю сессию: иностранными акциями можно будет торговать с 7:00.

Утренняя дополнительная сессия будет проходить с 7:00 до 10:00 и будет доступна для всех участников торгов и клиринга. Ранее торговать иностранными бумагами на бирже можно было только с 10:00. Сейчас торговый день будет длиться на три часа больше (19 часов) - с 7:00 до 2:00.

На первом этапе в режиме основных торгов (Т+) в утреннюю сессию будут торговаться 50 иностранных бумаг, в дальнейшем список планируется расширять. Речь идет о наиболее ликвидных бумагах, таких как Tesla Inc. (SPB: TSLA), Apple Inc. (SPB: AAPL), Pfizer Inc., Amazon.com Inc., Netflix Inc. и так далее.

По мнению гендиректора "Санкт-Петербургской биржи" Евгения Сердюкова, увеличение времени торгов, в частности, более ранний старт торгов, во-первых, позволит инвесторам, находящимся в Сибири и на Дальнем Востоке, а также в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, торговать в удобное время. Во-вторых, запуск утренних торгов позволит инвесторам эффективнее отрабатывать новости и корпоративные события, связанные с рынками и эмитентами Азиатского региона. В-третьих, наличие утренних торгов позволит предложить инвесторам от Ближнего Востока до Юго-Восточной Азии удобное время для заключения сделок и доступ к центру ценообразования для акций международных эмитентов за счет российской ликвидности.

ПАО "Санкт-Петербургская биржа" является крупнейшей биржевой площадкой по организации торгов ценными бумагами международных компаний в России. В настоящий момент в обращении находятся более 1520 ценных бумаг иностранных эмитентов, включая акции, депозитарные расписки и еврооблигации.