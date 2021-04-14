Структуры сооснователя IBS, ГПБ, Ростелекома и ВТБ создали разработчика сложных информсистем

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Дочерняя компания "ГС-Инвест", совладельцами которой выступают Газпромбанк и сооснователь IBS Сергей Мацоцкий, а также структуры банка ВТБ и ПАО "Ростелеком" учредили совместную компанию ООО "Суперкод", следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Компания была зарегистрирована 12 апреля с уставным капиталом 10 млн рублей; в качестве ее основного вида деятельности указана разработка программного обеспечения.

Владельцем 50,01% "Суперкод" является ООО "Протей Софт", которое на 80% принадлежит АО "ГС-Инвест" (СП Газпромбанка и Мацоцкого, куда он внес активы, полученные после раздела бизнеса IBS).

Еще 26% компании принадлежит ООО "Центр технологий взаимодействия сетей". Это "дочка" ООО "Центра хранения данных", которое объединяет облачный и ЦОД-бизнес "Ростелекома", партнером госоператора по развитию этого направления с конца 2020 года является ВТБ.

Оставшиеся 23,99% "Суперкода" принадлежат ООО "ВТБ Капитал пенсионный резерв", входящему в группу ВТБ.

В пресс-релизе "Ростелекома" говорится, что "Суперкод" станет центром заказной разработки и сопровождения сложных информационных систем, а также будет предоставлять новые сервисы для клиентов "Ростелеком-ЦОД".

Компания будет предоставить доступ к услугам по разработке архитектуры и прикладного ПО информационных систем и их дальнейшему сопровождению - на фоне повышенного спроса на цифровую трансформацию бизнеса и методов госуправления, отмечается в релизе.