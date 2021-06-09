РБК узнал о планах VEON купить облачное подразделение IBS

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Оператор связи "Вымпелком" ведет переговоры о покупке облачного подразделения холдинга IBS - DataFort, сообщает РБК со ссылкой на четыре источника. Один из них говорит, что сделку закроют в ближайшее время. В марте 2022 года об этих переговорах писал TAdviser.

По информации РБК, структура телекоммуникационного холдинга VEON Ltd. (владелец "Вымпелкома") "ВЕОН Венчурс Б.В." подала в ФАС ходатайство о приобретении ООО "ИБС Датафорт" (юрлицо DataFort). В ФАС подтвердили, что получили это заявление.

На сделку нужно еще разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, поскольку DataFort работает с криптографическими средствами, а "Вымпелком" принадлежит иностранному холдингу VEON (зарегистрирован на Бермудских островах, штаб-квартира расположена в Амстердаме), сказал один из собеседников издания.

В рамках сделки IBS оценивает стоимость своего подразделения в 2,5-3 млрд рублей, отмечают источники РБК.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", "ИБС Датафорт" зарегистрирована в 2006 году. Выручка юрлица в 2020 году составила 592 млн рублей, чистая прибыль - 34 млн рублей.