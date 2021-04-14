Brent подорожала до $66,15 за баррель

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут примерно на 4% в среду на данных о снижении запасов в США, а также еа улучшении прогнозов мирового спроса на нефть в 2021 году.

К 18:10 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $2,48 (3,9%), до $66,15 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $2,53 (4,2%), до $62,71 за баррель.

Как Brent, так и WTI могут по итогам торгов продемонстрировать максимальный прирост цен с 17 марта, по данным FactSet.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5,89 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада Министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина выросли на 309 тыс. баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 2,08 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, ожидали снижения запасов нефти на 2,7 млн баррелей, увеличения запасов бензина на 900 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 1 млн баррелей. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали, что недельное сокращение запасов нефти составит 2,9 млн баррелей, запасов бензина и дистиллятов - соответственно 200 тыс. баррелей и 700 тыс. баррелей.

Американский институт нефти (API) днем ранее сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 9 апреля, сократились на 3,61 млн баррелей. По данным API, запасы бензина в стране увеличились на 5,6 млн баррелей, дистиллятов - снизились на 3 млн баррелей.

Международное энергетическое агентства (МЭА, IEA) повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году на 230 тыс. б/с, сославшись на улучшение экономических перспектив. "Однако восстановление остается неустойчивым, поскольку в некоторых основных странах-потребителях растет число случаев заболевания COVID-19", - говорится в отчете агентства.

Спрос на нефть в 2021 году, по оценкам МЭА, достигнет 96,7 млн б/с, что на 5,7 млн б/с больше, чем в 2020 году.

Накануне ОПЕК улучшила прогноз потребления нефти в 2021 году, отметив, что этому будет способствовать восстановление экономики на фоне бюджетных стимулов, а также снятие карантинов благодаря массовой вакцинации.

Согласно новому прогнозу ОПЕК, мировой спрос на нефть в текущем году вырастет на 5,95 млн б/с, а не на 5,89 млн б/с, как прогнозировалось ранее. Таким образом, потребление нефти в 2021 году достигнет 96,46 млн б/с против предыдущей оценки в 96,27 млн б/с.