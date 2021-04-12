Brent подешевела до $62,91 за баррель

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в понедельник колеблются между ростом и снижением.

Оптимизм инвесторов по поводу ускорения вакцинации в Европе и восстановления экономики США наталкивается на обеспокоенность тем, что новый скачок заболеваемости коронавирусом может привести к резкому сокращению спроса на нефть, отмечает S&P Global Platts.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:12 по Москве в понедельник составила $62,91 за баррель, что на $0,04 (0,06%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подешевели на $0,25 (0,4%) - до $62,95 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $59,28 за баррель, что на $0,04 (0,07%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. В пятницу стоимость этих контрактов опустилась на $0,27 (0,5%) - до $59,32 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent потеряла в цене 2,9%, WTI - 3,5%.

Ранее в ходе торгов в понедельник оба фьючерса торговались выше уровня закрытия торгов в пятницу. Глава Vanda Insights Вандана Хари отметила, что оптимизм на рынке в начале текущей недели связан с событиями, произошедшими в выходные. В частности, Франция, Германия и Италия заявили об ускорении проведения вакцинации, подчеркнула Хари.

Однако аналитик отмечает отсутствие сильного повышательного импульса на рынке и сохранение опасений по поводу того, что пандемия может сдерживать восстановление спроса на нефть.

Тем временем инвесторы продолжают следить за непрямыми переговорами между США и Ираном об иранской ядерной сделке, которые должны возобновиться в Вене на этой неделе. Достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном может привести к снятию санкций с нефтяного сектора Ирана и вызвать приток иранской нефти на рынок.

Между тем данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в минувшую пятницу, показали рост числа действующих нефтегазовых буровых установок в США на прошлой неделе на две единицы - до 432 установок.