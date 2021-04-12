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Brent подорожала до $63,29 за баррель

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в понедельник.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:55 по московскому времени в понедельник составляет $63,29 за баррель, что на $0,34 (0,54%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $59,73 за баррель, что на $0,41 (0,69%) выше уровня предыдущих торгов.

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Подъему котировок способствовали сообщения о нападении йеменских повстанцев-хуситов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

С вечера воскресенья до утра понедельника хуситы атаковали несколько объектов Saudi Aramco с помощью дронов со взрывчаткой, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на йеменский телеканал Al-Masirah.

По словам старшего рыночного аналитика Price Futures Group Фила Флинна, эти новости позволили ценам на нефть отыграть потери прошлой недели.

Кроме того, поддержку рынку оказывает значительный прогресс в вакцинации против коронавируса в европейских странах, который несколько нивелирует рост числа случаев заражения COVID-19 по всему миру, отмечает MarketWatch.

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Нефтяной рынок "наконец получает хорошие новости из Европы относительно программ вакцинации", говорит эксперт Axi Стивен Иннес.

Оптимистичные комментарии председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в отношении экономики усилили ожидания роста спроса на энергоносители. В интервью CBS Пауэлл спрогнозировал устойчивое восстановление экономики США в ближайшие месяцы.

Тем временем инвесторы продолжают следить за непрямыми переговорами между США и Ираном об иранской ядерной сделке, которые должны возобновиться в Вене на этой неделе. Достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном может привести к снятию санкций с нефтяного сектора Ирана и вызвать приток иранской нефти на рынок.

Аналитики Saxo Bank отмечают сохранение режима консолидации в секторе сырьевых товаров.

"Нефть марки Brent, которая в марте не смогла прорваться выше $70 за баррель, тоже консолидируется в диапазоне $60-65 за баррель, - сказал глава отдела стратегий Saxo Bank на товарно-сырьевом рынке Оле Хансен. - Благоприятный прогноз мирового экономического роста от МВФ, повышенный на прошлой неделе до 6%, уравновешивает последствия третьей волны коронавируса и планы ОПЕК+ увеличить в ближайшие месяцы предложение".

нефть

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