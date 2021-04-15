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Нефть Brent подешевела до $66,49 за баррель

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок в четверг незначительно снижаются на фоне фиксации прибыли после того, как накануне они достигли максимальной отметки с середины марта.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времени в четверг составляет $66,49 за баррель, что на $0,09 (0,14%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $2,91 (4,6%) - до $66,58 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $63 за баррель, что на $0,15 (0,24%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии. Накануне стоимость этих контрактов увеличилась на $2,97 (4,9%) - до $63,15 за баррель.

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Оба контракта завершили торги в среду на максимальном уровне с 17 марта, отмечает MarketWatch. Поддержку рынку оказал прогноз спроса на нефть от Международного энергетического агентства (МЭА), а также данные о запасах в США.

МЭА в среду повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году на 230 тыс. б/с, сославшись на улучшение экономических перспектив. Спрос на нефть в 2021 году, по оценкам МЭА, достигнет 96,7 млн б/с, что на 5,7 млн б/с больше, чем в 2020 году.

Министерство энергетики США, в свою очередь, сообщило о снижении запасов нефти в стране на прошлой неделе на 5,89 млн баррелей. Сокращение запасов было зафиксировано третью неделю подряд. Аналитики S&P Global Platts прогнозировали сокращение запасов нефти в США на 2,9 млн баррелей.

Запасы нефти в США сейчас на 10% ниже уровня, на котором они находились ровно год назад, отметил аналитик Third Bridge Питер МакНэлли. "Мы наблюдаем эту ситуацию незадолго до летнего сезона поездок, которая начнет в США в следующем месяце", - сказал он MarketWatch.

нефть

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